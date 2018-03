Der Winter hat auch die Ostküste der Vereinigten Staaten fest im Griff. Mindestens fünf Menschen starben bei wetterbedingten Unfällen. Flüge wurden gestrichen und Millionen Haushalte waren ohne Strom.

Ein äußerst schwerer Wintersturm hat an der Ostküste der USA zu Überschwemmungen und erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Ein sechs Jahre alter Junge starb, als ein Baum auf das Haus seiner Familie in Virginia stürzte, und ein Mann kam in dem Bundesstaat durch einen auf ein Fahrzeug gefallenen Baum ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Ein 11-Jähriger wurde im Staat New York getötet, in Maryland und Rhode Island starben zwei Erwachsene bei Baumunfällen.

Millionen Haushalte ohne Strom

Die Auswirkungen des Sturms sind über die gesamte Ostküste zu spüren, die Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts sind jedoch besonders betroffen. Fernsehbilder zeigten Überschwemmungen von Teilen der Stadt Boston und kleinerer Küstenorte. Der Sturm erreichte bereits Windgeschwindigkeiten eines Hurrikans. Der nationale Wetterdienst warnte, Reisen seien gefährlich. Der Katastrophenschutz von Massachusetts erklärte: "Dies ist einer der extremeren Stürme der jüngsten Zeit."

Passagiere in Warteposition: Amtrak stellte seinen Zugverkehr an der Ostküste ein.

In mehr als 1,6 Millionen Haushalten fiel der Strom aus. Das Unternehmen Amtrak stellte an der Ostküste den Zugverkehr ein. Zahlreiche Flüge waren beeinträchtigt, nach Angaben der Webseite "Flightaware" wurden rund 3000 abgesagt, mehr als 3500 sind offenbar verspätet.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. März 2018 um 04:40 Uhr.