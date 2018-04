Winnie Mandela galt lange als schillernde Symbolfigur des Anti-Apartheid-Kampfes in Südafrika. Sie war eine couragierte Frau, polarisierte aber auch als Mensch voller Widersprüche. Als "Mutter der Nation" wurde sie verehrt, gleichzeitig war sie bis zu ihrem Tod hoch umstritten.

Ein Nachruf von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Hörfunkstudio Johannesburg

Chuzpe, Intelligenz, Hartnäckigkeit, Schönheit - das sind Attribute, die oft genannt wurden, wenn es um Winnie Mandela ging. Jeder in Südafrika erinnert sich an ihren kompromisslosen Kampf gegen das rassistische Apartheid-Regime.

"Ich habe auch physisch gegen den Feind gekämpft, zum Beispiel Steine geschmissen. Ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Auch im Untergrund. Ich bin eine von denen, die das Regime in die Knie gezwungen haben."

Ihr Einsatz hat Winnie Madikizela Mandela den Ehrentitel "Mutter der Nation" eingebracht. Doch dieser ist in den vergangenen 30 Jahren deutlich verblasst.

Nachruf auf Winnie Mandela

tagesschau, 02.04.2018, Thomas Denzel, ARD Johannesburg







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-390695~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Erste Begegnung an der Bushaltestelle

Nomzamo Winnifred Madikizela wurde 1936 in der Transkei, dem heutigen Ostkap, geboren. Nach ihrem Studium zur Sozialarbeiterin arbeitete sie in einem Krankenhaus in Soweto. Dort lernte sie 1957 an einer Bushaltestelle Nelson Mandela kennen. Nur ein Jahr später heirateten die beiden und bekamen zwei Töchter. Winnie wurde engagierte Aktivistin des Afrikanischen Nationalkongresses, ANC.

1962 wurde ihr Mann wegen Landesverrats verhaftet und zwei Jahre später zu lebenslanger Haft verurteilt. Für Winnie Mandela begann eine lange Zeit unvorstellbaren Leids. Nur selten durfte sie Nelson Mandela im Gefängnis besuchen. Sie wurde überwacht, unter Hausarrest gestellt, in die Einsamkeit verbannt, gefoltert und immer wieder verhaftet und in Einzelhaft gesteckt.

"Mein Leben war von diesem Moment an geprägt von einem ständigen rein ins Gefängnis, raus aus dem Gefängnis. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie oft ich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurde. Es war zu häufig."

Winnie und Nelson Mandela heirateten 1958. Das Foto zeigt das Paar am 5. Juli 1991 in Durban, nachdem Nelson Mandela einstimmig zum ANC-Chef gewählt worden war.

Aufruf zu Gewalt

Aber Winnie Mandela hat sich nicht kleinkriegen lassen. Je härter die Apartheid-Vasallen ihr gegenüber auftraten, desto härter wurde auch sie. Sie bot dem Regime die Stirn, forderte es permanent heraus. 1986 rief sie unverblümt öffentlich zur Gewalt auf.

"Es ist Zeit, dass wir unser Land zurückholen. Wir nutzen dieselbe Sprache, die die Buren uns gegenüber nutzen. Sie kennen nur eine Sprache: die der Gewalt. Wir haben zwar keine Waffen, aber wir haben Steine und Streichhölzer. Und mit unseren Halskrausen werden wir das Land befreien."

Als Halskrausenmethode - Necklacing - wurde damals eine fürchterliche Art des Lynchmordes bezeichnet. Dabei wurde dem Opfer ein mit Benzin getränkter Autoreifen um den Hals gehängt und dieser angezündet.

Image bekam Kratzer

Etwa um die gleiche Zeit bekam das Image der ehrenhaften Widerstandskämpferin tiefe Kratzer. Der "Mandela United Football Club", eine marodierende Gang von Jugendlichen, die Winnie als Leibwächter dienten, entführte mehrere Jugendliche. Einer von ihnen, der 14-jährige Stompie Seipei, wurde in ihrem Haus missbraucht und ermordet, weil er angeblich ein Polizeispitzel war. Bis heute wird über ihre genaue Rolle bei diesem Mord spekuliert. Ein Gericht verurteilte sie wegen Entführung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe.

Die Freilassung Nelson Mandelas 1990 wurde auch für Winnie zum Triumph. Nach 27 Jahren konnte sie Hand in Hand mit ihm durch das Gefängnistor laufen. Doch schon 1992 gab Nelson Mandela, am Boden zerstört, die Trennung bekannt. Winnie hatte auch nach seiner Freilassung zahlreiche Liebesaffären mit jüngeren Männern gehabt.

Frei nach 27 Jahren: Nelson und Winni Mandela im Februar 1990.

"Meine Liebe zu ihr bleibt unverändert bestehen", sagte Nelson Mandela. "Doch angesichts der Spannungen, die in den letzten Monaten zwischen uns entstanden sind, sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung für jeden von uns am besten ist." Er hoffe, man könne seinen erlittenen Schmerz nachvollziehen.

Vier Jahre später wurde die Ehe geschieden.

Korruption, Amtsmissbrauch, Betrug und Diebstahl

Von da an geriet Madikizela-Mandela von einer Bredouille in die nächste. Wegen Korruption und Amtsmissbrauchs wurde sie als Vize-Ministerin entlassen. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission machte sie mitverantwortlich für Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Mord. 2003 wurde sie wegen Betrugs und Diebstahls zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die später auf Bewährung ausgesetzt wurde.

Nach dem Tod von Nelson Mandela lieferte sie sich einen hässlichen Erbstreit mit der Familie, weil sie nicht in seinem Testament berücksichtigt worden war.

Politische Überlebenskünstlerin

Politisch entpuppte sie sich aber weiterhin als äußerst zähe Überlebenskünstlerin: Sie war jahrelang Präsidentin der einflussreichen ANC-Frauenliga und bis zuletzt Mitglied im ANC-Parteivorstand sowie Parlamentsabgeordnete. Rastlos machte sie als solche auf das Versagen ihrer Partei im Kampf gegen Armut aufmerksam.

Die Südafrikaner sind bis heute fasziniert von der Widersprüchlichkeit der Winnie Madikizela-Mandela. Auf der einen Seite heilige Widerstandskämpferin, die schier endlose Schikanen erlitten und sich dabei immer ihre Würde erhalten hat. Auf der anderen Seite Sünderin voller krimineller Energie, die schamlos gelogen und brutale Verbrechen begünstigt hat.

In den vergangenen Jahren ist der Blick auf sie zunehmend weich gezeichnet worden. An ihrem 80. Geburtstag ließen wichtige Vertreter aus Partei und Politik sie hochleben. Und viele Südafrikaner verziehen ihr mittlerweile ihre Sünden und sehen in ihr weiterhin die "Mutter der südafrikanischen Nation" - eine Rolle, mit der sie zeitlebens kokettiert hat.

"Ich hatte nie das Gefühl, dass es da nur um mich ging. Ich habe diesen Titel nie für mich alleine in Anspruch genommen. Für mich sind alle Frauen, die wie ich ihr Leben geopfert haben, Mütter der Nation."

Nachruf auf Winnie Mandela

Jan-Phillippe Schlüter, ARD Johannesburg

02.04.2018 17:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 02. April 2018 um 17:00 Uhr.