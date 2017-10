Nach seinem deutlichen Wahlsieg in Japan hat Shinzo Abe eine schärfere Gangart gegenüber Nordkorea angekündigt. Der Ministerpräsident will dem Raketenprogramm aus Pjöngjang mit "starker, entschlossener Diplomatie" entgegentreten.

Es war ein gutes Wochenende für Shinzo Abe. Der Ministerpräsident von Japan triumphierte bei der Unterhauswahl am Sonntag und sicherte seiner Regierungskoalition eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Direkt im Anschluss kündigte Abe eine härtere Vorgehensweise gegen Nordkorea an.

Er will nun laut eigener Aussage mit "starker, entschlossener Diplomatie" dem Raketen- und Atomprogramm aus Pjöngjang entgegentreten. Er sei entschlossen, "das Leben der Menschen und das Leben in Frieden zu sichern", so der Ministerpräsident weiter.

Eng an der Seite der USA

Dafür muss Unterstützung her. Zunächst will Abe nun mit US-Präsident Donald Trump die enge Zusammenarbeit von Japan und den USA bestätigen. Trump ist im November zu Gast in Japan. Außerdem wolle er anschließend mit China und Russland über die Lage in Asien beraten, kündigte Abe an.

Seine harte Haltung gegenüber dem Nachbarn im Westen ist laut Beobachtern auch ein Grund für seinen deutlichen Wahlsieg. Die Nordkoreaner hatten zuletzt zwei Testraketen über Japan abgefeuert und damit in Japan viele Befürchtungen ausgelöst.

Mehrheit für Regierungschef Abe

tagesschau 12:00 Uhr, 23.10.2017, Ulrich Mendgen, ARD Tokio







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-339775~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abe plant Verfassungsänderung

Der Wahlsieg im Unterhaus macht darüber hinaus Abes Wiederwahl als Regierungschef im kommenden Jahr wahrscheinlicher: Sie erhöht die Chance seiner erneuten Wahl zum Chef der Regierungspartei LDP erhöht. Abes großes Ziel ist eine Verfassungsänderung in Japan: An der Seite der USA will der Ministerpräsident die Rolle des Militärs stärken und mehr Spielraum für die Streitkräfte erwirken.

Die Nachkriegsverfassung von Japan verpflichtet das Land eigentlich zum Pazifismus. Für die Änderung der Verfassung benötigt Abe Zwei-Drittel-Mehrheiten in beiden Parlamentskammern sowie ein positives Referendum.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 23. Oktober 2017 um 11:00 Uhr.