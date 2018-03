In mehreren französischen Städten fanden am Abend Märsche gegen Antisemitismus statt. Allein in Paris gedachten tausende Menschen der getöteten Holocaust-Überlebenden Knoll.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

"Nein zum Antisemitismus!", rufen die Teilnehmer des Gedenkmarsches für Mireille Knoll. Mehrere tausend Menschen sind allein in Paris zur Place de la Nation gekommen. Fast alle tragen einen Anstecker mit dem Foto der 85-Jährigen, einer Jüdin und Holocaustüberlebenden, die am Freitag in ihrer Wohnung getötet wurde. Einige Menschen, wie auch Josianne, haben weiße Rosen dabei.

"Meine Familie hat im Zweiten Weltkrieg Juden geschützt. Ich bin heute hier, um das Gleiche zu tun, um meine Solidarität zu zeigen. Diese Dame, die man ermordet hat, sie hätte meine Großmutter sein können", sagt sie.

Tausende Menschen in ganz Frankreich gedachten der ermordeten Mireille Knoll.

Juden werden beschimpft und angegriffen

Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung von Paris, von ganz Frankreich, sagt Josianne, das sei das Ziel an diesem Abend. Denn immer noch sind Juden und Jüdinnen in Frankreich dem Antisemitismus ausgesetzt. Sie werden beschimpft, angegriffen und wie Mireille Knoll auch ermordet. Auch ein Mann mit Kippa kennt den Judenhass. Er trägt einen Anstecker. Eine gelbe Plakette mit einem Davidstern. Darunter steht: "Söhne und Töchter der Deportierten".

"Der Antisemitismus hat in Frankreich immer existiert. Und jetzt lebt er neu auf. Noch fühle ich mich sicher hier. Ich bin Franzose, aber auch Jude, und für mich wird es immer schwieriger."

Das bestätigt auch Joel Mergui. Er ist Präsident des israelitischen Konsistoriums, einer jüdischen Organisation in Paris. Zusammen mit dem Zentralrat der jüdischen Institutionen hat Mergui den Gedenkmarsch organisiert. "Heute gibt es viele Formen von Antisemitismus", erklärt er. "Es gibt die Vorurteile über Juden und Geld, es gibt den radikalen Islamismus, der schon getötet hat, und es gibt den tief verwurzelten Hass auf Juden, der offenbar im radikalisierten islamistischen Milieu existiert, und der dazu geführt hat, dass diese alte Dame ermordet wurde."

Le Pen ausgebuht

Ob der Mord an Mireille Knoll tatsächlich einen antisemitischen Hintergrund hat, ist noch nicht bewiesen. Die französischen Behörden allerdings ermitteln auch in diese Richtung. Fakt ist, dass es ihn immer noch gibt, den Antisemitismus in Frankreich.

Flagge zeigen in Paris, das wollten heute auch viele prominente Politiker. Neben Regierungsvertretern waren auch Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National und Jean-Luc Mélencheon, Vorsitzender der radikal linken Partei La France Insoumise vor Ort. Beide wurden heftig beschimpft und ausgebuht.

"Meiner Meinung nach hatten sie hier nichts zu suchen", sagt einer der Teilnehmer. "Es sind Extremisten, einer von links, die andere von rechts. Sie sind auch keine Freunde der jüdischen Gemeinde, weder der eine, noch die andere."

Debatten um Teilnahme von Politikern

Schon am Morgen hatte es heftige Debatten um die Teilnahme eben dieser beiden Politiker gegeben. Der Zentralrat der jüdischen Organisationen wollte sie nicht dabei haben. Auf dem Marsch ist die Meinung gespalten. "Man hätte sie nicht ausbuhen dürfen", sagt eine andere Teilnehmerin. "Wir von unserer Seite aus dürfen keine Intoleranz zeigen."

Mehr als über das Erscheinen der beiden nicht geladenen Politiker ärgert sie sich darüber, dass durch die Buhrufe dem Gedenken an die ermordete Jüdin Mireille Knoll die Show gestohlen wurde. Allerdings nur kurz. Sowohl Le Pen, als auch Mélenchon sollen den Marsch verlassen haben, noch bevor sich der Tross in Bewegung setzte.