Sexueller Missbrauch Weinstein-Verhaftung steht wohl bevor

Mehr als 70 Frauen beschuldigten ihn des sexuellen Missbrauchs, jetzt droht ihm Gefängnis. Wie mehrere Medien berichten, soll sich Filmproduzent Harvey Weinstein noch heute den Behörden stellen.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Erst hatten die Strafverfolger die Ermittlungen gegen ihn auf die gesamten USA ausgeweitet, jetzt steht offenbar die Verhaftung bevor. Nach Berichten mehrerer US-Medien soll sich der US-Filmproduzent am heutigen Freitag den Behörden in New York stellen.

Die Staatsanwaltschaft in New York will offenbar Anklage gegen den früheren Hollywood-Mogul erheben, nachdem mittlerweile über 70 Frauen ihn öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatten. Die Vorwürfe beinhalten Vergewaltigung, Nötigung und andere Straftatbestände.

Weinstein bestreitet die Vorwürfe

Bestreitet die Vorwürfe: Filmproduzent Harvey Weinstein.

Der Anwalt von Weinstein hatte zuvor erklärt, die Vorwürfe der Frauen entbehrten jeder Grundlage. Behörden in New York, Beverly Hills, Los Angeles und London ermitteln gegen den 66-Jährigen.

Im Zuge des Skandals, der unter anderem die MeToo-Debatte mit befördert hatte, meldete das Filmstudio des Produzenten Insolvenz an. Der einst als einer der einflussreichsten Filmproduzenten geltende Weinstein hatte zwar Fehlverhalten gegenüber mehreren Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen, eingeräumt, Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex und Vergewaltigung aber stets bestritten.