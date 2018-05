Ex-Hollywoodmogul Weinstein ist von einem Geschworenengremium wegen Vergewaltigung und weiterer sexueller Vergehen angeklagt worden. Weinstein bestreitet seine Schuld - er ist auf Kaution in Freiheit.

Der einstige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist von einem Geschworenengremium (Grand Jury) in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das Gremium wirft dem Filmproduzenten Vergewaltigung und erzwungenen Oralsex vor. Die Vorwürfe entsprechen der Anklage, die die Staatsanwaltschaft am vorigen Freitag gegen Weinstein vorgebracht hatte.

Mit der Grand-Jury-Entscheidung sei man dem Ziel nähergekommen, den Angeklagten für seine Gewalt-Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Staatsanwalt Cyrus Vance. Die Ermittlungen gegen Weinstein dauerten an, er fordere weitere Betroffene auf, sich zu melden.

Eine Grand Jury wird eingeschaltet, um vorliegende Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Das Verfahren erfolgt hinter verschlossenen Türen.

Weinstein-Anwalt: "Anklage fallenlassen"

"Wir werden uns bald formell dafür einsetzen, dass die Anklage fallengelassen wird, und sollte dieser Fall tatsächlich vor Gericht kommen, rechnen wir mit einem Freispruch für Herrn Weinstein", erklärte sein Anwalt Ben Brafman. Eine Aussage vor der Grand Jury lehnt Weinstein auf Rat seiner Anwälte ab.

Die ersten Vorwürfe gegen Weinstein waren im Oktober bekannt geworden. Inzwischen werfen ihm mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars wie Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow vor, sie sexuell belästigt oder gar vergewaltigt zu haben. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Nach seiner Darstellung war der Sex immer einvernehmlich.

Gegen Zahlung einer Millionen-Kaution war der Produzent auf freien Fuß gekommen, er muss aber ein Überwachungsgerät tragen. Die nächste Gerichtsanhörung soll am 30. Juli stattfinden.

