Feiertage im Vatikan Wenn die Weihnachtszeit vor allem Arbeit ist

Besonders in den Weihnachtstagen ist der Petersplatz im Rom ein Magnet für Einheimische und Touristen. Für die Vatikanangestellten bedeutet diese Zeit gleichzeitig Besinnlichkeit und Stress. Auch der Papst ist bereits seit Tagen im Weihnachtsdienst.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Auf dem Petersplatz in Rom ist schon längst Weihnachten. Schon seit dem 7. Dezember leuchten dort der gewaltige Weihnachtsbaum und die Krippe mit ihren lebensgroßen Figuren. Und gerade in diesen Weihnachtstagen gibt es hier viel Programm. Für alle, die hier arbeiten, sind die Weihnachtsfeiertage auch anstrengende Tage - wie für Pater Bernd Hagenkord, Chef vom Dienst bei Vatican News.

"Für einen Vatikan-Mitarbeiter ist es immer schwer, weil es für uns natürlich Arbeit ist und gleichzeitig aber auch ein religiöses Fest. Das zusammen zu kriegen ist für uns hier schwer", sagt Hagenkord. "Aber sonst ist das Fest ein großer Höhepunkt im Vatikan - vor allem für die Menschen, die hierher kommen und mitfeiern wollen. Der Weihnachtsbaum und die Krippe sind ein Anziehungspunkt für ganz Rom."

Die Krippe mit lebensgroßen Figuren auf dem Petersplatz in Rom ist ein Anziehungsmagnet für Einheimische und Touristen.

Frieden und Glück im Herzen

Details, wie Papst Franziskus ganz privat Weihnachten feiert, wurden nicht veröffentlicht. Es dürfte aber ähnlich unspektakulär sein und im sehr kleinen Kreis ablaufen, wie in den vergangenen Jahren. In den letzten Tagen hatte der Papst schon mehrere Weihnachtsansprachen vor Vatikanangestellten und Mitarbeitern gehalten. Dabei rief er dazu auf, an Weihnachten das in den Mittelpunkt zu stellen, was wirklich wichtig ist: "Dieses Weihnachten öffne uns die Augen, um das Überflüssige aufzugeben, das Falsche, das Arglistige und Künstliche. Damit wir das Wesentliche sehen, das Wahre, Gute, Authentische."

Ein paar Weihnachtsgeschenke ließ der Papst auch verteilen - vor allem Bücher. Großen Konsum hat er immer wieder öffentlich abgelehnt. Weihnachten ist für den Papst vor allem eine Zeit der Innerlichkeit, der richtige Moment, um mit sich selbst ins Reine zu kommen: "Frohe Weihnachten aber im Herzen, in der Familie. Auch im Gewissen. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, um in uns Frieden zu machen. Räumen wir dieses Weihnachten in unserem Herzen auf, um in Frieden und glücklich zu sein."

Der Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten ist zweifelsohne die Christmette mit Papst Franziskus

Messen und Segen

Der Höhepunkt ist zweifellos die feierliche Christmette mit Papst Franziskus im Petersdom - eine gut zweieinhalbstündige Liturgie ab 21.30 Uhr, in der die Geburt von Jesus Christus gefeiert wird. Dabei sein kann jeder, aber nur nach rechtzeitiger Voranmeldung. Der Gottesdienst wird in die ganze Welt übertragen.

Am 1. Feiertag werden sich dann Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz versammeln, um die Weihnachtsbotschaft des Papstes zu hören. Es wird erwartet, dass er auch in diesem Jahr die Gelegenheit nutzt, um Frieden in der Welt anzumahnen. Anschließend spendet er den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.

Heiligabend im Vatikan

Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom

