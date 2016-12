Papst Franziskus hat am Heiligen Abend die traditionelle Christmette im voll besetzten Petersdom in Rom gefeiert. Man müsse sich der Kinder annehmen, die in Krieg, Armut und Flucht auf die Welt kämen, mahnte er.

Papst Franziskus hat an Heiligabend in Rom die Not leidenden Menschen auf der ganzen Welt in den Blickpunkt gerückt. Tausende Gläubige hatten sich im und vor dem Petersdom versammelt, um der Predigt des katholischen Kirchenoberhauptes während der Christmette zuzuhören.

"Denken wir an das Kind in der Krippe", sagte Papst Franziskus mit Blick auf das Christuskind in der Weihnachtsgeschichte. Man müsse sich aber auch der Kinder annehmen, die gerade nicht in einer Wiege lägen und von der Liebe einer Mutter und eines Vaters umgeben seien, sondern in Krieg, Armut und Flucht auf die Welt kämen. "Im unterirdischen Bunker, um den Bombardierungen zu entkommen, auf dem Bürgersteig einer großen Stadt, auf dem Boden eines mit Migranten überladenen Schleppkahns", zählte Franziskus auf.

Papst Franziskus ermahnt die Christengemeinde weltweit zu Mitgefühl mit Menschen, die in Not sind.

"Urbi et Orbi" und Sicherheitsmaßnahmen

Am ersten Weihnachtsfeiertag verkündet Franziskus am Mittag von der Loggia des Petersdoms seine Weihnachtsbotschaft und spendet dann den Segen "Urbi et Orbi".

Auch nach Abschluss des Heiligen Jahres gelten rund um den Petersplatz strenge Sicherheitsmaßnahmen, die nach dem Anschlag von Berlin nochmals deutlich verstärkt wurden.

Mehr zum Thema Großer Andrang im Petersdom: Heiligabend mit dem Papst

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 24. Dezember 2016 um 12:42 Uhr