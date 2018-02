Stichelei in Washington: Der US-Kongress und die Stadt haben den Platz, an dem die russische Botschaft in der US-Hauptstadt steht, nach einem Putin-Gegner benannt.

Von Gabi Biesinger, ARD-Studio Washington

Die russische Botschaft in Washington steht nun an einem Platz, der nach einem ermordeten Kritiker von Präsident Wladimir Putin benannt ist. Ein Teil der Wisconsin Avenue vor dem Botschaftsgebäude wurde von der Stadt gestern offiziell in "Boris Nemtsov Plaza" umbenannt.

Nemzow war ein lautstarker Gegner von Putin gewesen, der vor drei Jahren, am 27. Februar 2015 in der Nähe des Kremls ermordet worden war. Wegen des Mordes wurde ein Offizier des Sicherheitsdienstes des tschetschenischen Präsidenten Kadyrow zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Vier weitere Männer wurden zu Haftstrafen zwischen elf und 19 Jahren verurteilt. Kadyrow gilt als Moskaus Mann fürs Grobe bei innenpolitischen Problemen.

Wisconsin verzichtet gern

Etwa 20 Kamerateams, geschätzte 50 russische Aktivisten und eine Handvoll US-Senatoren hatten sich zur Enthüllungszeremonie in der Mittagssonne an einer Straßenecke, schräg gegenüber der Russischen Botschaft in Washington DC eingefunden. Der republikanische Senator von Wisconsin, Ron Johnson, erklärte launig, sein Bundesstaat sei sehr gerne bereit gewesen, einen Häuserblock an der Wisconsin Avenue in der Hauptstadt namenstechnisch an den ermordeten russischen Putin-Kritiker Boris Nemzow abzutreten. Sein demokratischer Senatoren-Kollege Christopher Coons aus Delaware rief dazu auf, das Vermächtnis des mutigen Boris Nemzow zu feiern, nachdem ein kleines Mädchen, das Patenkind von Nemzow, das neue Straßenschild enthüllt hatte.

Die russische Botschaft in Washington DC.

Erfolgsgeschichten, die bi-partisan, also parteiübergreifend zustande kommen, sind in diesen Tagen im politischen Washington rar. Aber für den Nadelstich in Richtung Russland, der russischen Botschaft die neue Postadresse "Boris Nemzow Plaza" zu verpassen, hatten sich sowohl Kongressvertreter beider Parteien als auch die Stadt stark gemacht.

Nemzow kannte die Botschaft

Der ermordete Politiker Nemzow kannte das Botschaftsgebäude gut, denn er war selbst dabei, als der damalige russische Präsident die Landesvertretung 1994 einweihte. Damals galt der 34-jährige Nemzow als Hoffnungsträger für ein politisch liberales Russland. "Dort, wo er heute ist, amüsiert er sich sicher darüber, was wir hier gerade tun", meinte Vladimir Kara-Murza, ein enger politischer Weggefährte von Nemzow: "Die größte Ehrung für ihn wäre ein freies und demokratisches Russland – und der Tag wird kommen."

Der Stadtrat von Washington hatte die Namensänderung im Januar genehmigt, nachdem bei öffentlichen Anhörungen unter anderen Nemzows Tochter Schanna Nemzowa ausgesagt hatte.

Auch Nemzowa nahm an der Einweihung teil. Sie schilderte, wie die russische Regierung in Moskau das Andenken an ihren Vater immer wieder zu verhindern versuche: "Seit drei Jahren errichten Freiwillige am Ort seiner Ermordung vor dem Kreml immer wieder eine Erinnerungsstätte mit Blumen und Kerzen, die bisher 70 Mal zerstört wurde. Aber sie haben keinen Erfolg, das russische Volk möchte das Andenken an meinen Vater bewahren."

Vorbild Sacharow

Stadträtin Mary Cheh, die sich für die Umbenennung eingesetzt hatte, dementierte, dass der Schritt irgendeine Verbindung zu den Vorwürfen zur russischen Einmischung in die US-Wahl 2016 habe. Vielmehr solle ein russischer Patriot und Demokratiefreund geehrt werden: "Nicht nur dass Nemzow ermordet wurde, wegen seiner Vorstellungen von Freiheit, sondern jetzt haben wir es auch noch mit der grausamen stalinistischen Taktik zu tun, sein Andenken zu verhindern, er soll ausgelöscht werden."

Russische Aktivisten mit Protestschildern gegen Präsident Putin legten Blumen am neuen Straßenschild nieder, so wie Evgenia: "Das ist toll, ein dauerhaftes Andenken für sehr viele Jahre."

Amerikaner David aus Kansas war mit seinem russischen Ehemann, der sich für die Rechte von Homosexuellen in Russland engagiert, gekommen. Er hofft auf den Tag, an dem die russische Botschaft stolz auf ihre Adresse sein wird: "So wie sie heute auch stolz darauf sind, dass der Straßenabschnitt vor der Residenz des russischen Botschafters nach Andrej Sacharow benannt ist."

1984 hatte die Stadt Washington den Straßenabschnitt vor der damaligen Botschaft der Sowjetunion zu Ehren des russischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträgers Andrej Sacharow umbenannt, den die Sowjets nach Gorki verbannt hatten. Knapp zehn Jahre später wurde in der russischen Botschaft selbst eine Sacharow Büste aufgestellt.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA