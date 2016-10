Die Wallonie ist ein Teil Belgiens - und könnte nun dafür sorgen, dass das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada nicht zustande kommt. Das Regionalparlament stimmte gegen das Abkommen, was die Zustimmung Belgiens verhindern könnte.

Einen Tag nachdem in Deutschland ein möglicher Stop des Freihandelsabkommens CETA gerichtlich abgelehnt wurde, gibt es eine neue große Hürde für den Vertrag zwischen Kanada und der EU: Das belgische Regionalparlament von Wallonien hat mehrheitlich dafür gestimmt, die Unterzeichnung des Abkommens durch die belgische Regierung nicht mitzutragen.

"Ich werde der Föderalregierung meine Vollmacht verweigern, und Belgien wird Ceta am 18. Oktober nicht unterzeichnen", sagte der sozialistische Regionalratspräsident Paul Magnette bereits vor der Abstimmung. 46 Abgeordneten stimmten letztlich für den Antrag, seiner Linie zu folgen. 16 Abgeordnete waren dagegen.

"Ceta, das war gestern!" - Protest gegen das Handelsabkommen in der Wallonie.

Magnette betonte, dass er nicht grundsätzlich gegen CETA sei. Es sei aber nötig, der jüngst verfassten Zusatzerklärung zu CETA den gleichen rechtsverbindlichen Charakter zu verleihen wie dem Abkommen selbst. Das sei bislang nicht der Fall. Belgische Kritiker fürchten unter anderem Nachteile für Bauern durch billige Fleischimporte. Befürworter hoffen dagegen auf mehr Wirtschaftswachstum und Jobs.

Vermutlich war es das für CETA

Nach dem föderalen System Belgiens könnte der Zentralregierung nun das Mandat fehlen, CETA kommenden Dienstag im Kreis der EU-Handelsminister zu billigen und am 27. Oktober zu unterzeichnen. Denn dafür braucht sie eine einstimmige Entscheidung der Regionen. Wie Premierminister Charles Michel mit der Situation umgehen wird, ist noch unklar.

Final ist das Aus für CETA zwar noch nicht, aber zumindest sehr wahrscheinlich. Denn während bei der Abstimmung der EU-Minister in der kommenden Woche eine so genannte qualifizierte Mehrheit (55 Prozent der Länder, die mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung vertreten) ausreicht, ist bei der eigentlichen Unterzeichnung des Abkommens am 27. Oktober die Einstimmigkeit nötig. Ohne Belgiens "Ja" könnte das Abkommen damit nicht in Kraft treten.

In Brüssel ist man dementsprechend im Krisenmodus. Noch will die EU-Kommission aber nicht über ein Scheitern von CETA spekulieren. Ein Sprecher sagte, es liefen Diskussionen vor dem Rat der EU-Handelsminister am Dienstag. Weitere Kommentare lehnte er ab. Sicher ist, dass nun reichlich Verhandlungen laufen dürften, die Wallonie doch noch umzustimmen. Frankreichs Präsident François Hollande empfängt den wallonischen Ministerpräsidenten Magnette am Nachmittag zum Gespräch.

Mit Informationen von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

#kurzerklärt: Warum CETA so umstritten ist

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 14. Oktober 2016 um 14:30 Uhr.