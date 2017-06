Waldbrände in Portugal Unter Kontrolle - aber nicht gelöscht

In Portugal hat die Feuerwehr die verheerenden Waldbrände inzwischen goßteils unter Kontrolle. Etwa 2000 Feuerwehrleute sind noch immer im Einsatz. 64 Menschen kamen in den Flammen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.

Die Feuerwehr in Portugal hat den verheerenden Waldbrand 150 Kilometer nördlich von Lissabon zu großen Teilen unter Kontrolle gebracht. Die Zivilschutzbehörde erklärte, in der Gegend um die Ortschaft Pedrógão Grande seien rund 1200 Feuerwehrleute mit neun Löschflugzeugen im Einsatz.

Ein anderes Feuer in der Nähe breitete sich jedoch angefacht vom warmen Wind rasch aus. Einige der Einsatzkräfte wurden nach Gois geschickt, rund 20 Kilometer von Pedrógão Grande entfernt. Dort kämpften fast 800 Feuerwehrleute mit Unterstützung von vier Löschflugzeugen gegen die Flammen.

Straße als Falle

Feuerwehrkommandant Victor Vaz Pinto sagte, der Brand fresse sich schnell durch die Vegetation. Elf Bergdörfer seien bereits geräumt worden. Die Temperaturen sollten in der Region erneut auf 43 Grad steigen.

Es ist der Waldbrand mit den meisten Todesopfern in Portugal seit Beginn der Aufzeichnungen. Bislang starben 64 Menschen durch das Feuer, mehr als 130 wurden örtlichen Medienberichten zufolge verletzt. Ermittlungen sollen herausfinden, warum 47 von ihnen auf der Flucht vor den Flammen in ihren Autos auf der Nationalstraße 236 ums Leben kamen. So soll unter anderem geklärt werden, warum die Straße, auf der sie flüchteten, nicht gesperrt wurde. Die Brände waren am Samstagnachmittag durch einen Blitzschlag in einen Baum ausgelöst worden.

Das Feuer brach knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon aus.

Schwere Waldbrände in Portugal

O. Neuroth, ARD Madrid

