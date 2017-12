Tramuntana-Gebirge Waldbrand bedroht Siedlungen auf Mallorca

Im Norden Mallorcas hat ein Großbrand im Tramuntana-Gebirge 75 Hektar Wald zerstört. Rund 60 Häuser im nahe gelegenen Port de Pollenca mussten zeitweise evakuiert werden. Inzwischen haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Ein Großbrand hat im Norden der spanischen Ferieninsel Mallorca innerhalb weniger Stunden 75 Hektar Wald zerstört. Ganze Wohnsiedlungen und auch Luxusvillen waren zeitweilig in Gefahr. Die Lage in der betroffenen Gegend um den Küstenort Port de Pollenca habe sich inzwischen aber ungeachtet starker Winde gebessert, teilte die balearische Naturschutzbehörde Ibanat mit. Das Gefahrenniveau sei wieder auf Null herabgestuft worden.

Die Bewohner von rund 60 in der Nacht evakuierten Häusern konnten inzwischen in die eigenen vier Wände zurückkehren, wie der Notdienst der Balearen berichtete. Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz bekämpften am Vormittag die Flammen, die aber den offiziellen Angaben zufolge weitgehend unter Kontrolle waren. Bürgermeister Miguel Àngel March sagte, es gebe nur noch einen kleinen Feuerherd.

Waldbrände auf Mallorca weitgehend unter Kontrolle

tagesschau 15:00 Uhr, 28.12.2017







"Bruno" fachte die Flammen an

Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge und auch ein Hubschrauber. Das Feuer war am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache im Tramuntana-Gebirge in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe von Port de Pollenca ausgebrochen. Die Flammen wurden in der Nacht von stürmischen Windböen angefacht und breiteten sich schnell aus.

In elf spanischen Provinzen galten wegen des Sturms "Bruno" Unwetterwarnungen. Windböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde rissen Straßenschilder, Äste und Weihnachtsdekorationen ab. Im Mittelmeer wurden bis zu zehn Meter hohe Wellen gemessen.

Mindestens zwei Menschen kamen bei dem Sturm ums Leben. Ein Mann starb nach Angaben der Rettungskräfte in der Region Katalonien, als eine Windböe ihn vom Balkon seines Hauses fegte. Im Meer vor Mallorca ertrank ein 47-Jähriger beim Windsurfen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. Dezember 2017 um 15:00 Uhr.

