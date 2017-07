Während Deutschland im Regen versinkt, breiten sich die Waldbrände in Südfrankreich und Portugal weiter aus. Tausende Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Hitze und Wind fachen die Feuer weiter an.

Wegen der verheerenden Waldbrände in Südfrankreich haben in der Nacht zum Mittwoch rund 10.000 Bewohner ihre Häuser und Touristen ihre Unterkünfte verlassen müssen. Tausende Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die anhaltenden Brände. Das Feuer dehnte sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar in der Nähe von Bormes-les-Mimosas im Département Var aus, berichtete der Nachrichtensender FranceInfo. Der Ort liegt nahe der Küste zwischen Hyères und dem Luxus-Badeort St. Tropez.

Etwa 500 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. Nach Einschätzung des Bürgermeisters der Gemeinde, François Arizzi, breitet sich das Feuer weiter aus. "Nichts ist gewonnen", sagte er dem Sender.

Auch auf Korsika wüten weiterhin Feuer. Bei Biguglia an der Nordostküste mussten zahlreiche Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden schätzen, dass auf der Insel bislang rund 1800 Hektar Wald zerstört wurden.

Heftige Waldbrände in Teilen Südeuropas

tagesschau 20:00 Uhr, 25.07.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-312003~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

20 Dörfer in Portugal evakuiert

In Portugal breiten sich die Waldbrände ebenfalls weiter aus. Auch hier kämpfen Tausende Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen, die von brütender Hitze und Wind angefacht werden. Besonders betroffen sind das Zentrum und der Süden des Landes. Rund 20 vom Feuer eingeschlossene Dörfer mussten evakuiert werden.

In der Küstenstadt Setúbal südlich von Lissabon löste ein Feuer Panik unter den Bewohnern aus. Hunderte Menschen waren aus Angst vor dem Feuer auf die Straßen gerannt. Etwa 500 Bewohner mussten ihre Häuser zurücklassen, erklärte Bürgermeisterin Maria das Dores Meira. Bereits im Juni hatten schwere Waldbrände in Portugal gewütet, damals kamen mindestens 64 Menschen ums Leben.

Hitzewelle auf Zypern

Brütend heiß ist es derweil auch auf der Mittelmeerinsel Zypern. Eine Hitzewelle soll heute und am Donnerstag ihren Höhepunkt erreichen. Wie das Nationale Wetteramt der Insel mitteilte, zeigten bereits am frühen Morgen die Thermometer Werte um die 30 Grad Celsius. Um die Mittagszeit bis 16.00 Uhr soll die Temperatur vielerorts auf 42 Grad steigen. Die Bürger wurden aufgerufen, sich nicht zu lange im Freien unter der Sonne aufzuhalten, helle Kleidung aus Baumwolle zu tragen und viel Wasser zu trinken. Ältere oder kranke Menschen sollten zu Hause bleiben, hieß es. Mit einem Temperaturrückgang auf für die Jahreszeit normale Werte um die 36 bis 37 Grad wird am Wochenende gerechnet.

Über dieses Thema berichtete am 26. Juli 2017 NDR Info um 08:45 Uhr und tagesschau24 um 09:00 Uhr.