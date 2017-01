In Chile kämpfen die Feuerwehren gegen Waldbrände, von denen mehr als 30 außer Kontrolle sind. Präsidentin Bachelet machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Bei der Brandbekämpfung soll bald das größte Löschflugzeug der Welt helfen.

Die Waldbrände in Chile breiten sich immer weiter aus. Nach Angaben der nationalen Forstbehörde CONAF werden derzeit 85 Brände bekämpft, von denen sich 34 weiter unkontrolliert ausbreiten. Am schwersten betroffen sind die Regionen El Maule und O'Higgins. Die Flammen zerstörten rund 161.000 Hektar Wald- und Wiesenland - dies ist eine Fläche doppelt so groß wie Hamburg.

Präsidentin Michelle Bachelet überflog in einem Hubschrauber die Gegend um die Gemeinde Pumanque, in der die Flammen gut 70 Prozent der Fläche zerstört hatten. Etwa 200 Menschen mussten dort in Sicherheit gebracht werden.

Über die Ursache der Brände gibt es noch immer keine Klarheit. Bachelet wollte während ihres Besuches Brandstiftung weder ausschließen noch bestätigen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten an.

Hilfe aus dem Ausland

Inzwischen ist Unterstützung aus dem Ausland eingetroffen: Französische und mexikanische Experten sind nach Chile gereist, um bei der Brandbekämpfung zu helfen. Außerdem wird heute das größte Löschflugzeug der Welt erwartet. Die umgebaute Boeing 747 kann bis zu 73 Tonnen Wasser transportieren.