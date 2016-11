Der Wahlsieg von Donald Trump spaltet nicht nur die USA, auch weltweit sind die Reaktionen gemischt. Während Russlands Präsident Putin auf bessere Beziehungen hofft, befürchten viele Politiker in der EU ein schlechteres transatlantisches Verhältnis.

Als einer der ersten Staatschefs weltweit hat Russlands Präsident Wladimir Putin dem US-Wahlsieger Donald Trump gratuliert. Er hoffe, dass es ihnen gemeinsam gelingen werde, die russisch-amerikanischen Beziehungen aus der Krise zu holen, schrieb Putin in einem Telegramm. Ein konstruktiver Dialog sei im Interesse beider Länder und der Weltgemeinschaft, schrieb Putin nach Angaben des Kremls. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit äußerst angespannt. Putin hatte sich während des US-Wahlkampfs lobend über Trump geäußert. Dieser hat bessere Beziehungen zu Moskau angekündigt.

Auch andere Länder mit autoritären Regierungschefs reagierten erfreut auf die Wahl Trumps. Der türkische Premierminister Binali Yildrim gratulierte dem US-Republikaner. Er hoffe, eine neue Seite in den amerikanisch-türkischen Beziehungen, wenn die USA den Prediger Fetullah Gülen auslieferten. Die türkische Regierung macht Gülen für den gescheiterten Miltärputsch im Juli verantwortlich.

Orban hoch erfreut

Freude über Trumps Triumph äußerte auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban. "Gratulation. Was für eine großartige Neuigkeit. Die Demokratie lebt noch", schrieb Orban auf seiner Facebook-Seite. Der rechtskonservative Politiker ist der einzige europäische Regierungschef, der bereits vor der US-Präsidentschaftswahl offen Trump unterstützt hatte.

Viele andere europäischen Staaten und Politiker reagierten deutlich verhaltener. "Die transatlantischen Beziehungen werden schwieriger", erwartet EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Trumps benutze einen Politikstil und Rhetorik, die nur noch auf Emotionen setze, nicht mehr auf faktische Lösungen. Das System der USA sei aber stark genug, einen Präsidenten Trump zu verkraften.

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, im Gespräch

Der SPD-Politiker sprach in der ARD von einer "Brexit-Nacht", in Anspielung auf die unerwartete Wende in Großbritannien zugunsten eines Ausstiegs aus der EU. Die Welle des Protestes, die weltweit zu beobachten sei, drücke sich auch im US-Wahlergebnis aus. "Der Protest kommt in die Wahlurne", sagte der SPD-Politiker. Alarmismus sei jetzt aber falsch.

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker setzten darauf, dass auch der neue US-Präsident die enge Zusammenarbeit fortsetzt. Als ersten Schritt luden sie Trump zu einem gemeinsamen EU-USA-Gipfel ein.

Geschockte Politiker in Deutschland

In Deutschland sprach Verteidigungsminister Ursula von der Leyen in der ARD von einem "schweren Schock". Doch Trump wisse auch, dass dies nicht eine Wahl für ihn sei, sondern gegen Washington, gegen das Establishment. Die CDU-Politikerin erwartet nun stärkere Forderungen der USA an das deutsche Engagement in der NATO. "Aber auch wir werden fragen: Wie steht ihr zum Bündnis?", sagte von der Leyen mit Blick auf Wahlkampfäußerungen Trumps, der die Rolle der USA in der Militärallianz in Frage gestellt hatte. Europa werde sich darauf einstellen müssen, dass es besser selber vorsorge. Dazu gehöre auch ein höheres Verteidigungsbudget.

Verteidigungsministerin von der Leyen im Gespräch

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel kritsierte den kommenden US-Präsidenten Donald Trump als "Vorreiter einer neuen autoritären und chauvinistischen Internationalen." Trump sei auch eine Warnung an uns, sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die "autoritäre Internationale" nutze die Abgrenzung von Ausländern und Flüchtlingen nur als Lockmittel für die Wähler. Es gehe ihnen nur um ein echtes Rollback in die alten schlechten Zeiten, so Gabriel.

Justizminister Heiko Maas bezeichnete den Ausgang der US-Wahl als "bittere Warnung" für Deutschland und Europa. "Wir müssen die Ursachen für Angst, Hass und Abschottung noch entschlossener bekämpfen", sagte Maas der "Rheinischen Post". Zugleich mahnte er auf Twitter zu Gelassenheit im Umgang mit dem neugewählten US-Präsidenten: "Die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur noch verrückter."

"Tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft"

Andere Politiker der deutschen Opposition sowie der Regierungsparteien SPD und CDU zeigten sich entsetzt über einen Präsidenten Trump. "Ich hoffe auf eine abschreckende Wirkung", sagte Linken-Parteichef Bernd Riexinger. "Wenn die Abgehängten und Frustrierten einem Milliardär, Steuervermeider und Lügner folgen, haben auch die progressiven Kräfte versagt", bilanzierte SPD-Vize Ralf Stegner.

Von einem ernsten Warnzeichen für Europa sprach CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Das Wahlergebnis zeige eine tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, in der sich viele Menschen auch wirtschaftlich abgehängt fühlten, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages im Deutschlandfunk. Man habe die Dramatik der persönlichen Situationen und die Radikalität der Konsequenzen unterschätzt.

"Hoffentlich nur Wahlkampfsprüche"

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Sarah Wagenknecht, war vom Sieg Trumps weniger überrascht. Die Amerikaner hätten "nicht ihn, sondern die Veränderung gewählt". "Clinton stand für Establishment, für Korruption, ein 'Weiter so'", sagte Wagenknecht dem ARD-Hauptstadtstudio.

Es sei "schlimm", dass Trump eine solche Stimmung für sich habe vereinnahmen können, doch der Kurs seiner Politik bleibe noch abzuwarten, betonte Wagenknecht weiter. Clinton hätte für eine "militarisierte Außenpolitik" gestanden. Die Linkspolitikerin hoffe nun, dass Trumps Äußerungen, wie etwa über die mögliche Nutzung von Atombomben "nur Wahlkampfsprüche" blieben und er eine politische Richtung ohne Eskalationen anstrebe.

Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende, im Gespräch

Italien und Frankreich setzen auf Zusammenarbeit

Der italienische Premierminister Matteo Renzi, der Clinton unterstützt hatte, gratulierte dem US-Republikaner und wünschte ihm alles Gute. Er sagte, die Verbundenheit Italiens mit den USA blieben weiterhin stark.

Frankreich werde weiter mit den USA zusammenarbeiten, betonte Außenminister Jean-Marc Ayrault. "Wir müssen uns zum Klimawandel, zum Atomabkommen mit dem Iran und zu Syrien aber neu abstimmen." Es gehe nun darum, herauszufinden, was US-Präsident Trump machen wolle. "Denn was er bisher gesagt hat, löst einige Sorgen aus." Die Chefin des rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich, Marine Le Pen, gratulierte Trump und äußerte große Freude über den Wahlsieg - wie andere rechtspopulistische Politiker auch.