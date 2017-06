Die Wahllokale in Großbritannien sind eröffnet. Premierministerin May hat ihre Stimme bereits abgegeben. Ihr komfortabler Vorsprung auf die Labour-Party hat sich verringert. Doch wie stark? Da sind die Demoskopen uneins.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

In allen Umfragen verringerte sich der komfortable Vorsprung der Konservativen auf die oppositionelle Labour-Party im Laufe des Wahlkampfs. Aber wie sehr? In dieser Frage liegen die Demoskopen weit auseinander.

Allerdings hat kein Institut einen Labour-Sieg über die regierenden Konservativen vorhergesagt. Immerhin - der Trend zu Gunsten von Labour sorgt für Spannung an diesem Wahltag, zumindest bis zur ersten Prognose gleich nach Schließung der Wahllokale um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

Eigene Eindrücke vor den Wahllokalen in London zeigen, dass das Thema Innere Sicherheit trotz der jüngsten Terror-Anschläge wohl nicht die Wahl entscheiden wird. Vielmehr steht der Brexit im Vordergrund: Die Frage, wer bei den in elf Tagen beginnenden Verhandlungen mit der EU in Brüssel den besseren Deal für Großbritannien herausholt.

Die Wahlbeteiligung könnte entscheiden

Und die Frage der sozialen Gerechtigkeit: Labour verspricht nach der Sparpolitik der Konservativen mehr Geld für Schulen, für den Gesundheitsdienst und zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren.

Labour findet in den Umfragen viel Zustimmung bei den jüngeren Wählern, die Konservativen liegen bei den älteren Wählern weit vorn. Und so könnte am Ende die Wahlbeteiligung das Rennen entscheiden: Wenn es die Opposition schafft, die Jüngeren in gleicher Zahl zu mobilisieren wie die Konservativen die Älteren, dann könnte es für die Regierung May eng werden.