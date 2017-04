Vucic heißt der neue serbische Präsident - davon geht der amtierende Regierungschef aus. Noch steht kein Ergebnis fest. Ausgehend von den Hochrechnungen aber hat er mehr als 55 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit gewonnen.

Von Ralf Borchard, ARD-Studio Wien

Zu Blasmusik und unter dem Jubel seiner Anhänger zog Aleksandar Vucic am Wahlabend in die Zentrale der Fortschrittspartei SNS ein. Mehr als 55 Prozent hat er nach der bisherigen Stimmauszählung erzielt. Damit ist klar: Der 47-Jährige hat die Präsidentenwahl schon in der ersten Runde gewonnen, ohne dass er in eine Stichwahl muss.

"Ich bin besonders glücklich, dass ich mit so vielen Stimmen gesiegt habe - und in der ersten Runde", so Vucic. "Ich habe es mit schwerer, mühsamer Arbeit geschafft, nicht mit Populismus, Demagogie oder Chauvinismus."

Blasmusik für den Sieger der Präsidentenwahl in Serbien, Aleksandar Vucic. Stolz und glücklich trat er am Abend vor seine Anhänger.

Das sehen die unterlegenen Gegenkandidaten anders. Sie werfen Vucic genau diese Methoden vor, verbunden mit Machtmissbrauch und Knebelung der Medien. Etwa der parteilose Sasa Jankovic, der mit rund 16 Prozent der Stimmen auf Platz zwei kam. Doch am Wahlabend triumphierte Vucic.

Der bisherige Regierungschef beteuerte, sein Ziel bleibe auch als Präsident die Annäherung an die Europäische Union: "Die Wahlen haben gezeigt, dass die riesige Mehrheit der serbischen Bürger für die Fortsetzung des Reformprozesses, für die Fortsetzung des europäischen Weges Serbiens ist – zusammen mit dem Erhalt der traditionellen Freundschaften, die wir mit Russland und China haben."

Aleksandar Vucic gewinnt wohl Präsidentschaftswahl in Serbien

tagesthemen 22:45 Uhr, 02.04.2017, Darko Jakovljevic, ARD Wien, zzt. Belgrad







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-275063~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Dank an Merkel und Putin

Vucic dankte ausdrücklich Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten für ihre Unterstützung im Wahlkampf. Beide hatten Vucic in den vergangenen Wochen empfangen. "Ich will mich besonders bei Frau Merkel und Wladimir Putin bedanken, dass sie den Mut hatten, mit Serbien und mir als Premier im Lauf des Wahlkampfs zu reden. Das zeigt, dass sie eine gute Meinung über Serbien haben. Ich danke ihnen, dass sie auch nicht so schlecht über mich denken."

Auch künftig wohl alle Zügel in der Hand

Als künftiger Staatspräsident hat Vucic laut serbischer Verfassung eigentlich vor allem repräsentative Funktionen. Doch Milan Jovanovic, Politikwissenschaftler an der Universität Belgrad, rechnet damit, dass Vucic weiter alle Zügel in der Hand behält, seine Macht möglicherweise noch ausbaut: "Bei uns ist der Präsident laut Verfassung ein inaktiver Zweig der ausführenden Gewalt. Aber wenn er seine Partei, damit die parlamentarische Mehrheit und die Regierung kontrolliert, wird er wirklich zur Nummer eins, zur ersten Persönlichkeit im institutionellen Sinn."

Die meisten Experten sind sich sicher, dass Vucic der starke Mann in Serbien bleibt. Nur kurz konnte der Komiker Luka Maksimovic, Kunstname Beli, der Vucic im Wahlkampf zeitweise die Schau gestohlen hatte, am Wahlabend noch einmal einen Scherz platzieren. Gleich nach Schließung der Wahllokal verkündete Beli, er habe mit Zweidrittelmehrheit gewonnen, sei aber mit dem Ergebnis unzufrieden. Tatsächlich hat der Satiriker mit weniger als zehn Prozent nur Platz drei erreicht.