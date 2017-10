Bis zum frühen Nachmittag können die Tschechen noch ihr neues Parlament wählen. Vor allem der Wahlfavorit, ANO-Chef Babis, spaltet das Land in Gegner und Gefolgsleute. Umfragen sagen seinen Sieg voraus.

Von Peter Lange, ARD-Studio Prag

Prag, ein Wahllokal im Stadtteil Mala Strana. 31 Blätter im DIN-A5-Format erhielten alle Wählerinnen und Wähler in einem Brief: die Wahllisten, ein Blatt für jede Partei. Und eines dieser Blätter landet in der Urne. Veronika, von Beruf Buchhalterin, hat die Stimmabgabe bereits hinter sich. "Ich habe die Piraten gewählt", erzählt sie. "Mir gefällt ihr moderner Zugang zur Politik. Und ich finde auch ihren Vorsitzenden sehr sympathisch."

Bereits seit gestern Mittag können die Tschechen ihre Stimme abgeben.

Ein Student sagt, dass er für die Grünen gestimmt habe, "weil sie sich als einzige Partei für den Schutz der Umwelt einsetzen. Der wichtigste Grund ist aber für mich, dass diese Partei pro-europäisch ist." Und Lukas, ein 37-jähriger Techniker, erklärt: "Ich habe die Top-09 gewählt, weil sie gegen Babis und seine populistische ANO kämpft. Es gefällt mir nicht, wie der Oligarch Babis gegenüber der EU auftritt."

Teil des Systems oder Kampf gegen das System?

Für Andrej Babis ist das eher weltoffene Prag ein schwieriges Pflaster. Der Chef der Partei ANO hat seine Basis eher in den ländlichen Regionen. Große Kundgebungen in Prag sparte er sich. Der Wahlkampf hier spielte sich zuletzt vor allem im Fernsehen ab. Dabei drehte sich die Diskussion sehr schnell um die Person des Milliardärs, der sich als Kämpfer gegen das Establishment sieht: "Wir sind eine Anti-Systembewegung. Wir kämpfen gegen das Klientelismus und Korruptionssystem, das hier seit 27 Jahren herrscht."

Aber Babis hat in diesem Punkt eine offene Flanke. In diese hinein stößt Ivan Bartos, der Vorsitzende der Piraten-Partei. "Herr Babis gehört doch zu dem alten System. Er war doch 20 Jahre dabei", sagt Bartos. "Sein Konzern Agrofert wuchs hier, als die CSSD in der Regierung war und auch unter allen Regierungen vorher."

Und dann gibt es ja auch noch diverse ungeklärte Fragen und Vorwürfe: Wie waren Babis' Beziehungen zur kommunistischen Staatssicherheit? Wie ist er eigentlich zu seinem Milliardenvermögen gekommen? Die tschechische Justiz ermittelt gegen ihnen wegen Subventionsbetrugs. Und bei der Steuervermeidung soll er auch sehr viel Phantasie entwickelt haben.

Babis weist Vorwürfe zurück

Babis selbst weist das alles immer wieder von sich: Erfunden und erlogen, um ihn politisch zu erledigen. Er empfiehlt sich schon mal als nächster Regierungschef: "Ich bin der Führer der Bewegung und biete mich deshalb den Bürgern als Premier an. Ich will zeigen, dass endlich jemand auch ohne Korruption regieren kann."

Die Meinungsforscher erwarten seine ANO als klaren Sieger und die Sozialdemokraten als Verlierer der Wahl. Um 14 Uhr schließen die Wahllokale, danach beginnt die Auszählung. Erst am Abend ist mit Teilergebnissen zu rechnen, die in die Nähe des Endergebnisses kommen.