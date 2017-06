Bekommt Premierministerin May die erhoffte Rückendeckung für ihren Brexit-Kurs? Oder setzt sich doch noch die Labour-Partei durch? Viele Briten sind wahlmüde - liegt doch die letzte Wahl erst zwei Jahre zurück. Es könnte überraschend eng werden.

Von Sylvia Tiegs, ARD-Studio London

Seit Tagen kreisen Reporter im ganzen Land die Wähler ein und stellen die Frage aller Fragen: Wen wählen Sie? "Ich weiß es noch nicht", antwortet ein Obsthändler gestern in den Midlands, in Zentralengland. "Ich werde mich abends nochmal hinsetzen, was lesen - und nachdenken." Der Mann hat heute jede Menge Zeit, sich noch zu entscheiden: Die Wahllokale schließen erst um 22 Uhr britischer Zeit, 23 Uhr in Deutschland.

Vielen Briten wäre ja lieber, es würde heute gar keine Wahl geben. Schließlich liegt die letzte Wahl erst zwei Jahre zurück, und dann kam die Volksabstimmung über den Brexit. Legendär ist deshalb der Ausruf von Rentnerin Brenda aus Bristol, am 18. April - als die vorgezogene Neuwahl bekannt wurde: "Nein, was - noch 'ne Wahl? Um Himmels Willen. Ehrlich, ich halte das nicht aus."

Brenda muss auch nicht wählen gehen; in Großbritannien gibt es keine Wahlpflicht. Beobachter sind daher gespannt auf die Wahlbeteiligung - und darauf, wie wahlmüde die Briten wirklich sind. 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 66 Prozent.

Großbritannien vor der Wahl

"Wahl wegen des Brexit beantragt"

Sogar die Premierministerin behauptete, sie hätte lieber auf eine Wahl verzichtet. Theresa May sagte kürzlich im Fernsehen: "Wissen Sie was? Das wäre einfacher für mich gewesen - ich hätte den Job auch noch ein paar Jahre weitermachen können." Aber das habe sie nicht gemacht, sagte May, denn: "Ich habe die Wahl wegen des Brexit beantragt."

Und da liegt der Hund begraben. Theresa May erhofft sich ein fulminantes Wahlergebnis, um in den Austrittsverhandlungen mit der EU stark auftreten zu können. Doch der Kampf um den politischen Sieg ist hart - das britische Wahlrecht ist anders als das deutsche. Gute Prozentzahlen allein nützen einer Partei nichts. Es zieht nur der Kandidat ins Parlament ein, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommen hat. Alle anderen bleiben draußen.

Politikprofessor John Curtisse, eine Art Wahl-Guru in Großbritannien, hat für heute vor allem die umkämpften Wahlkreise im Auge: "Es wird eng in den Wahlkreisen am Londoner Stadtrand, rund um Birmingham und die Städte im Norden."

Umfragen sehen Mays Konservative vorn

Aber wie knapp wird es wirklich? Die Meinungsforscher sind sich bis zuletzt nicht einig - die Umfragen schwanken um etliche Prozentpunkte. Fast alle sehen die regierenden Konservativen vorn - mit deutlichen Abstand zur Labour-Partei. Andere machen nur noch einen knappen Vorsprung für May aus.

Am Tag der Wahl wird es keine Umfragen und keine Wählerinterviews mehr geben. Auch keine Zwischenstände zur Wahlbeteiligung. Die Spannung bleibt bis zur Schließung der Wahllokale am späten Abend - dann allerdings gibt es sofort erste Umfragen. Und vielleicht auch schon ein Ergebnis.