Die Feuerpause in Syrien ist brüchig. Wenigstens die humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen scheint nun aber anzulaufen. LKW mit Hilfsgütern seien auf dem Weg zu notleidenden Menschen in drei Rebellengebieten, teilte ein UN-Sprecher mit.

Nach langem Warten erhalten notleidende Menschen in drei syrischen Rebellengebieten Hilfe von außen. Lastwagen mit Hilfsgütern seien auf dem Weg in die zentralsyrische Stadt Talbiseh und den nordsyrischen Ort Orem al-Kubra, sagte der Sprecher der UN-Nothilfeorganisation Ocha, David Swanson.

Es handele sich um gemeinsame Konvois von mehreren Hilfsorganisationen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete zudem, Lastwagen mit Hilfsgütern hätten den Ort Muadamija al-Scham südlich der Hauptstadt Damaskus erreicht. Dabei handelt es sich um einen Transport der Hilfsorganisation Syrischer Roter Halbmond.

40 Lastwagen mit UN-Hilfsgütern an der Grenze zur Türkei müssten hingegen weiter warten, erklärte Swanson weiter. Sie sollen notleidende Menschen in den belagerten Rebellengebieten der nordsyrischen Großstadt Aleppo versorgen. UN-Syrienvermittler Staffan de Mistura hatte in der vergangenen Woche erklärt, bislang hätten die Lastwagen von der syrischen Regierung kein grünes Licht bekommen.

Neue Gewalt, wenig Hoffnung

Unterdessen droht die Waffenruhe im Land zu scheitern. Eigentlich müsste heute die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland umgesetzt werden. Sie sieht vor, dass die Luftwaffen beider Länder in Syrien gemeinsam gegen Terrorgruppen wie den sogenannten "Islamischen Staat" oder den Al-Kaida-Ableger Fatah-Al-Scham Einsätze fliegen. Doch dieser Schritt scheint ungewiss. Die Opposition teilte mit, es habe seit Beginn der Feuerpause am 12. September 254 Verletzungen der Waffenruhe durch Regierungskräfte gegeben. Syrische Staatsmedien berichteten, allein am Sonntag habe es 32 Verstöße durch Rebellen gegeben.

Der US-Angriff auf syrische Truppen hat zu einem Zerwürfnis mit Russland geführt.

Verschärft wird die Situation durch das angespannte Verhältnis zwischen den USA und Russland. Der offenbar versehentliche Angriff auf syrische Regierungstruppen durch die US-geführte Allianz hat zu einem Zerwürfnis der beiden Mächte geführt. Der Kreml verurteilte den US-Luftangriff als "abscheulichen Vorfall" und sieht die Waffenruhe in Syrien in ernster Gefahr.

Trotzdem scheint der Gesprächsfaden nicht abgerissen. Die Moskauer Zeitung "Iswestija" berichtet, das russische Verteidigungsministerium wolle dem Pentagon in Kürze einen detaillierten Vorschlag für das gemeinsame Vorgehen in Syrien schicken. Moskau habe bereits aus Washington ein entsprechendes Dokument bekommen; dieses sei aber nicht ausführlich genug gewesen, berichtete das Blatt unter Berufung auf informierte Kreise.

US-Außenminister John Kerry äußerte sich verhalten optimistisch, dass die Waffenruhe halten kann. Die letzte Nacht sei recht gut gewesen, die LKW mit Hilfsgütern seien unterwegs. "Mal sehen, wie es heute weitergeht."