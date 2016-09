Heute müsste eigentlich die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland zur Waffenruhe in Syrien umgesetzt werden. Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Die syrische Armee teilte mit, die Waffenruhe sei ausgelaufen.

Die Waffenruhe in Syrien droht erneut zu scheitern. Eigentlich müsste heute die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland umgesetzt werden. Sie sieht vor, dass die Luftwaffen beider Länder in Syrien gemeinsam gegen Terrorgruppen wie den sogenannten "Islamischen Staat" oder den Al-Kaida-Ableger Fatah-Al-Scham Einsätze fliegen. Doch dieser Schritt scheint ungewiss. Die syrische Armee teilte mit, dass sie die einwöchige Feuerpause auslaufen lasse.

Neue Gewalt, wenig Hoffnung

Zuletzt hatte die Gewalt im Land bereits wieder zugenommen. Das Regime flog Luftangriffe in den Provinzen Hama und Aleppo. In einem Vorort von Damaskus beschossen sich Regierungstruppen und Aufständische mit Granaten. Und islamistische Rebellen hatten die kurze Erholungsphase genutzt, um sich neu zu formieren. Die Regierung in Damaskus und die Rebellen warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. Verschärft wird die Situation durch das angespannte Verhältnis zwischen den USA und Russland. Der offenbar versehentliche Angriff auf syrische Regierungstruppen durch die US-geführte Allianz hat zu einem Zerwürfnis der beiden Mächte geführt.

Humanitäre Hilfe steckt fest

Neben dem Aufkeimen neuerlicher Gewalt steckt auch die humanitäre Hilfe für die notleidenden Menschen in belagerten Gebieten in Syrien weiter fest. Konvois der Vereinten Nationen warten bereits seit einer Woche an der Grenze zur Türkei, jederzeit bereit zur Abfahrt. Geladen haben sie Lebensmittel, die die Menschen dringend brauchen. Eine Erlaubnis des Regimes aber haben sie noch nicht bekommen.

Ein Sprecher des UN-Nothilfeprogramms sprach von einer frustrierenden Situation. Denn die Lage ist in vielen Gebieten dramatisch, etwa im Osten der Großstadt Aleppo, der von Rebellen gehalten wird. Dort sind bis zu 300.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.