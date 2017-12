Waffen für die Ukraine Empörung in Russland über US-Ankündigung

Während die USA mit ihrer Ankündigung, Waffen an die Ukraine zu liefern, Kritik aus Russland ernten, appellieren Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron an die Konfliktparteien. Sie fordern beide Seiten auf, den Waffenstillstand einzuhalten.

Die russische Regierung hat die Entscheidung der USA kritisiert, Waffen an die Ukraine zu liefern. Der Schritt werde die Führung in Kiew dazu provozieren, in dem Konflikt weiter Gewalt anzuwenden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA Vize-Außenminister Grigori Karasin. Das Außenministerium in Washington hatte zuvor mitgeteilt, die Ukraine mit Waffen beliefern zu wollen, um ihr dabei zu helfen, ihre territoriale Integrität zu verteidigen. Eine Sprecherin erklärte, die Unterstützung der USA für Kiew sei rein defensiver Natur. Man habe immer betont, dass die Ukraine ein souveräner Staat sei und das Recht habe, sich selbst zu verteidigen.

Die Ostukraine ist seit Jahren Kriegsschauplatz.

Laut einem Bericht des Senders ABC News plant die US-Regierung die Lieferung von Panzerabwehrraketen. Demnach soll die Waffenlieferung 210 Anti-Panzer-Raketen enthalten, sie habe einen Wert von 47 Millionen Dollar. Die USA hatten die Ukraine bisher mit Trainings und unterstützendem Material ausgestattet. Private US-Waffenunternehmen durften Schusswaffen an die Ukraine verkaufen.

Appell von Merkel und Macron

Kanzlerin Markel und Frankreichs Präsident Macron haben die Konfliktparteien in der Ukraine aufgefordert, den Waffenstillstand einzuhalten.

Unterdessen haben Deutschland und Frankreich gemeinsam an die Konfliktparteien in der Ukraine appelliert, zu einem Waffenstillstand zurückzufinden und ihre eingegangenen Selbstverpflichtungen zu erfüllen. Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierten die "zuletzt stark gestiegene" Zahl der Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine. Sie pochten auf die volle Umsetzung des Minsker Friedensabkommens, das unter anderem einen Waffenstillstand und eine Entwaffnung der Rebellen vorsieht. "Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösung des Konflikts", erklärten sie. Es gehe darum, das Leiden der Bevölkerung abzumildern, die am stärksten von der gegenwärtigen Situation betroffen ist.

Zudem fordern Merkel und Macron die Rückkehr russischer Offiziere in das "Gemeinsame Zentrum für Kontrolle und Koordination" (JCCC). Russland hatte seine Vertreter in der vergangenen Woche aus Protest abgezogen. Das Land wirft der Ukraine vor, die Arbeit seiner Offiziere zu behindern und ihnen keinen vollen Zugang zu Frontabschnitten zu gewähren.

Waffenruhe über Weihnachten

Im Osten der Ukraine herrscht seit mehr als drei Jahren ein blutiger Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten. Dabei wurden bislang mehr als 10.000 Menschen getötet. Moskau unterstützt in dem Konflikt in der Ostukraine prorussische Separatisten, die gegen ukrainische Regierungseinheiten kämpfen. Die EU und die USA haben wegen der Krise Sanktionen gegen Russland verhängt.

Über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage soll in der Ostukraine eine Waffenruhe gelten. Darauf hatten sich die Konfliktparteien vor wenigen Tagen geeinigt. Seit Beginn des Krieges im Frühjahr 2014 sind bereits mehr als ein Dutzend Feuerpausen vereinbart und gebrochen worden.

