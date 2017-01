Seit 15 Monaten lang hatte man von Ex-VW-Chef Winterkorn nichts zum Abgasskandal gehört - umso höher waren die Erwartungen an seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. Und Winterkorn sprach viel - sagte dabei aber nur sehr wenig.

Von Daniel Bauer, ARD-Hauptstadtstudio Berlin

Martin Winterkorn muss sich mit seinen beiden Anwälten durch ein dichtes Blitzlichtgewitter kämpfen. Mindestens zwei Dutzend Fotografen wollen alle das beste Bild von dem Ex-VW-Manager haben. Weil sich so viele Journalisten angemeldet haben, ist der Untersuchungsausschuss sogar in einen größeren Konferenzsaal umgezogen.

15 Monate lang hatte Winterkorn nichts Neues mehr zum Abgasskandal gesagt. Und sehr zum Kummer der Abgeordneten tut er das auch heute nicht: "Die für uns auch entscheidenden Fragen wie 'Wer wusste bei VW zu welchem Zeitpunkt konkret was?' sind durch Professor Winterkorn nicht beantwortet wurden", sagt Ulrich Lange, Obmann der CSU im Ausschuss. Er fasst die rund zweistündige Befragung damit ganz gut zusammen.

Spielt Winterkorn eigene Verantwortung herunter?

Flankiert von seinen Anwälten liest Winterkorn zu Beginn eine Erklärung vor. Darin zeigt er sich bestürzt über die Manipulationen bei VW. Und stellt gleich selbst die Frage, warum er davon bloß nichts mitbekommen habe.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer hatte sich von Winterkorns Aussage mehr erhofft.

Anstatt der Frage hätte Oliver Krischer von den Grünen aber lieber eine Antwort gehabt. "Das ergibt entweder das Bild eines Konzernchefs, der nicht wusste, was in seinem Unternehmen passierte oder aber die andere Alternative: Herr Winterkorn stellt die Dinge nicht so dar, wie sie wirklich waren und macht seine Rolle in dieser Abgasaffäre klein", sagt Krischer.

Zumindest will der Ex-Vorstandschef nie etwas von Abschalteinrichtungen, durch die Abgaswerte geschönt wurden, gewusst haben. Selbst als VW Anfang 2015 in den USA 500.000 Autos wegen Abgaswerten zurückrufen muss, habe ihn das nicht weiter beschäftigt. Dass ehemalige Manager, die inzwischen in den USA in Haft sitzen, etwas anderes behaupten, will Winterkorn nicht kommentieren. Und auch zur Rolle der Bundesregierung kann er nicht viel erzählen. Als er von den Betrügereien erfahren habe, habe er sofort die Kanzlerin und den Verkehrsminister informiert.

Daran sei ja auch nichts Verwerfliches, sagt Kirsten Lühmann von der SPD: "Er hat sehr klar gesagt, dass es vor dem September 2015 keine Informationen an staatliche Stellen oder an die Bundesregierung darüber gab, dass es Probleme mit illegaler Software gibt."

Ausschuss läuft die Zeit davon

Niemand hat irgendwas gewusst - das ist im Kern die Aussage von Winterkorn. Und weil der Ausschuss auch nach Monaten noch keine Beweise für das Gegenteil gefunden hat, bleibt das erst einmal so stehen. Auch wenn der Herbert Behrens, Vorsitzender von der Linkspartei, nach Winterkorns Aussage ein ungutes Gefühl hat: "Ich glaube, in weiten Teilen ist er hinter dem zurückgeblieben, was er wirklich weiß."

Aber der Glaube allein hilft hier nicht weiter. Und dem Ausschuss läuft langsam die Zeit davon. Noch maximal neun Sitzungen, dann endet mit der Bundestagswahl auch die parlamentarische Aufarbeitung des Abgasskandals.

