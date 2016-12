Deutschland wird laut Verteidigungsministerin von der Leyen - auch nach dem Anschlag in Berlin - nicht im Anti-Terrorkampf nachlassen. "Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen", sagte die Ministerin der Truppe in Afghanistan.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu Delhi

Seit etwa 15 Jahren besuchen deutsche Politiker Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Zurzeit sind noch knapp 950 im Land stationiert. In der Spitze waren es mal 5000. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen rief im Feldlager der Bundeswehr in der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif zum entschlossenen, weltweiten Kampf gegen den Terror auf.

Von der Leyen unter dem Eindruck des Berlin-Anschlags

Von der Leyen sagte zu den Soldaten: "Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren." Anschließend warnte die Ministerin vor einem zu schnellen Abzug aus Afghanistan.

Für die afghanische Bevölkerung war 2016 ein bitteres Jahr. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sind fast 600.000 Menschen durch Krieg und Terror vertrieben worden. Viele Binnenflüchtlinge zieht es in die völlig überlastete Hauptstadt Kabul, doch auch hier gehört der Terror längst zum Alltag.

Angriff auf afghanischen Politiker

Beim jüngsten Taliban-Angriff auf das Haus des Parlamentsabgeordneten Mir Wali in der vergangenen Nacht verloren mindestens acht Menschen ihr Leben, auch die drei Angreifer wurden nach einem stundenlangen Schusswechsel getötet.

Anschlag in Afghanistan

Neben den Taliban hat auch der selbst ernannte "Islamische Staat" in diesem Jahr schwere Anschläge in Kabul verübt. Die Terrormiliz hat in Afghanistan Fuß gefasst. Insgesamt haben in diesem Jahr 31 von 34 afghanischen Provinzen Kämpfe erlebt. Die Vereinten Nationen und andere Helfer verlieren den Zugang zu immer mehr umkämpften Gebieten.

Die NATO hat ihre Mission Ende 2014 von einem Kampfeinsatz in eine Ausbildungsmission verwandelt. Doch die USA fliegen wieder verstärkt Luftangriffe, auch Drohnen kommen zum Einsatz, und am Boden unterstützen amerikanische Spezialkräfte die afghanische Armee.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Dezember 2016 um 12:00 Uhr und um 14:00 Uhr.