Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr nur noch um etwa 6,5 Prozent wachsen. Das kündigte Ministerpräsident Li zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking an. Man wolle stattdessen nachhaltiger und robuster wirtschaften.

China will die hohe Verschuldung in den Griff bekommen und nimmt dafür ein geringeres Wachstum in Kauf. 2017 solle die Wirtschaft um etwa 6,5 Prozent zulegen, sagte Ministerpräsident Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Im vergangenen Jahr hatte China noch ein Wirtschaftswachstum von 6,7 Prozent erreicht - schon das war der schwächste Wert seit 26 Jahren. Chinas Regierung spricht dabei von einer Neuen Normalität. Weniger Wachstum, dafür aber nachhaltig und robust.

Li sagte, dass China als weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr vor "ernsten Herausforderungen" gestanden habe. 2016 sei ein ungewöhnliches Jahr in der Entwicklung des Landes gewesen. Als Gründe für das geringe Wachstum nannte der Ministerpräsident unter anderem eine schleppende weltweite Konjunktur und Schwankungen an den Finanzmärkten. Im Innern hätten unter anderem "größere strukturelle Probleme" der Wirtschaft zu schaffen gemacht.

Innovation, der neue Wachstumsmotor

Einmal mehr kündigte Chinas Regierungschef umfassende strukturelle Reformen an. Erklärtes Ziel ist weiter ein neues Wachstumsmodell mit mehr Binnennachfrage und einem größeren Dienstleistungssektor. Dabei soll Innovation zum zentralen Wachstumsmotor werden.

Kritiker weisen auf den Reformstau und die vielfältigen Probleme der chinesischen Wirtschaft hin: Riesige Überkapazitäten im Bereich Kohle und Stahl, ineffiziente Staatsunternehmen, die hohe Verschuldung.

Zehn Tage lang - also bis Mitte März - dauert die Jahrestagung von Chinas Volkskongress in der Großen Halle des Volkes in Peking. In der Regel winken die rund 3000 Abgeordneten alles durch, was so kommt. Unter anderem den Haushalt für 2017 und die Rechenschaftsberichte der Regierung. Noch nie haben die Delegierten eine Vorlage der Regierung abgelehnt.