In der Krise in Venezuela beharrt Präsident Maduro auf einer Verfassungsreform. Zwar will er das Volk darüber abstimmen lassen, doch ein Nein will er keinesfalls akzeptieren. Notfalls will er seine Ziele auch mit Waffen durchsetzen.

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro will sein Land aus der schweren ökonomischen und wirtschaftlichen Krise befreien. Aus seiner Sicht ist dazu eine Verfassungsreform nötig. Und die will er notfalls auch mit Waffengewalt durchsetzen.

Maduro will die Reform - notfalls mit Waffen

"Wenn Venezuela in Chaos und Gewalt gestürzt und die Bolivarische Revolution zerstört werden soll, werden wir in den Kampf ziehen", sagte Maduro bei einer Ansprache in der Hauptstadt Caracas. Die von ihm angestrebte Reform will der Präsident per Referendum absegnen lassen. Eine Ablehnung seiner Pläne kommt für Maduro aber nicht infrage: "Wenn wir es nicht mit den Stimmen schaffen, dann mit Waffen."

Um die Reform auf den Weg zu bringen, will Maduro Ende Juli die Verfassunggebende Versammlung einberufen. An dieser sollen aber keine Parteimitglieder beteiligt sein, sondern 500 kommunale Vertreter aus dem Volk und der Arbeiterklasse. Die Opposition wirft dem Staatsoberhaupt vor, er wolle möglichst viele Sympathisanten der Regierung unter diesen Vertretern unterbringen.

Opposition warnt vor Diktatur

Durch die Verfassungsreform will Maduro die im Land bestehende die Parteiendemokratie durch eine Räterepublik ersetzen. Die Opposition, die derzeit im Parlament die Mehrheit hält, befürchtet, durch die neuen Regelungen quasi ausgeschaltet zu werden und warnt vor dem Abgleiten in eine Diktatur.

Seit rund drei Monaten kommt es in Venezuela zu dauerhaften Massenprotesten gegen Maduros Regierung und seine Reformpläne. Mehr als 70 Menschen kamen bereits ums Leben. Die Regierungsgegner fordern Neuwahlen in dem Land und eine bessere Grundversorgung, etwa mit Lebensmitteln und Medikamenten.