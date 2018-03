Venezuela Poker um Präsidentenwahl

Die Ein-Mann-Show von Präsident Maduro in Venezuela fällt aus. Zwar boykottiert das Oppositionsbündnis die Wahl, aber nicht mehr geschlossen.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

Keine Spur von Krise. Stattdessen glückliche Gesichter. Ein kleines Mädchen hält ein selbstgemaltes Schild hoch: "Ich liebe dich, Präsident Maduro" steht darauf. Nicolas Maduro herzt und küsst seine Anhänger beim Bad in der Menge. Bilder seines verstorbenen Vorgängers Hugo Chávez ragen im Video des poppigen Wahlkampfsongs in die Höhe. Revolutionär Maduro sei "der Chauffeur der Siege", heißt es in dem Song in Anspielung auf Maduros früheren Beruf als Busfahrer.

Schon sah es nach einer One-Man-Show mit garantiertem Sieg für den sozialistischen Präsidenten Venezuelas aus. Aber trotz knapper Zeitvorgaben durch den regierungstreuen Wahlrat - und obwohl das Oppositionsbündnis "Tisch der Demokratischen Einheit" (MUD) die Präsidentenwahl am 20. Mai boykottiert - schrieben sich im letzten Moment doch noch vier Kandidaten ein: ein evangelikaler Prediger, zwei Verteidiger der bolivarischen Revolution und der oppositionelle Überraschungskandidat Henri Falcón. Der frühere Gouverneur des Bundesstaats Lara widersetzt sich dem Wahlboykott und tritt für drei Parteien an. Zur Strafe wurden diese sofort aus dem Oppositionsbündnis ausgeschlossen.

Falcón sieht Regierung besiegt

"Ich bin überzeugt davon, dass diese Regierung nicht nur besiegt werden kann, sondern sie bereits besiegt ist. Das sage nicht nur ich, sondern auch die Leute auf der Straße. Aber es geht hier nicht um mich, sondern um eine Chance für das Land", so Falcón. Den Hunger und die Wirtschaftskrise wolle er beenden. Und er stellt Bedingungen für seine Kandidatur: Unter anderem müsse es internationale Wahlbeobachter und gleichberechtigten Zugang zu den Massenmedien geben. Bislang geht die Regierung darauf ein.

Der oppositionelle Gegenkandidat Henri Falcón

Seine Kandidatur spaltet die ohnehin zerstrittene Opposition weiter: Gegner bezichtigen ihn des Verrats und behaupten, er kollaboriere mit den Sozialisten. Trotz der Anfeindungen habe er als einziger Kandidat eine reelle Chance, die Herrschaft der Sozialisten zu beenden, meint Analyst Jesus Seguías vom Meinungsforschungsinstitut Datincorp. Falcón habe das Zeug zum Übergangspräsidenten. Er könne einen friedlichen Wandel auf den Weg bringen, weil der Ex-Chávez-Anhänger ein Mann der moderaten Töne mit guten Kontakten zum Regierungslager sei.

Forscher: Wahlboykott ist falsch

Den Boykott der Opposition hält Seguías für falsch: "Es wäre ein riesiger Fehler, es nicht zu nutzen, dass die Venezolaner bereit sind, unter neuen Bedingungen zu wählen", so Seguías. Die jüngsten Zugeständnisse der Regierung auf Forderungen Falcóns gingen weit über die Bedingungen der Parlamentswahlen von 2015 hinaus. "Damals erzielte die Opposition eine deutliche Mehrheit, obwohl es keine Wahlbeobachtung der Vereinten Nationen gab und auch keine Ausgewogenheit in den Medien."

Sollte die Regierung noch auf ein oder zwei weitere Forderungen eingehen, dann müsse die Opposition den Menschen sagen, es lohne sich, an den Wahlen teilzunehmen. "Wenn das geschieht, ist der Wandel in Venezuela sicher", sagt Seguías.

Das Institut Datincorp hat ermittelt, dass im Moment etwa 60 Prozent der Venezolaner an eine Lösung der schweren Krise durch Wahlen glauben. Das Oppositionsbündnis MUD bleibt bei seinem Boykott. Delegierte reisen durch die Welt, um Allianzen gegen die Wahl zu schmieden. Bislang wird die Wahl von den USA und vielen Ländern Lateinamerikas abgelehnt.

Viele Oppositionelle im Exil

Viel mehr als Unterstützung aus dem Ausland bleibt dem MUD nicht: Zu massiven Straßenprotesten lassen sich die Anhänger nicht mehr mobilisieren, nachdem es im vergangenen Sommer viele Tote gab. Das von der Opposition dominierte Parlament wurde durch eine Verfassungsversammlung ersetzt, die aus Regierungsanhängern besteht. Viele Anführer sind im Exil oder stehen unter Hausarrest, wie der populäre Leopoldo López.

Seine Partei wolle weiter für echte freie Wahlen kämpfen, so einer der Gründer, Juan Andrés Mejía. "Sie wollen uns unter Druck setzen, damit wir an der Präsidentenwahl teilnehmen. Das sind doch keine Wahlen, das ist eine einzige Farce", sagt Mejía. "Mit der Verfassung in der Hand haben wir immer wieder klar gesagt, dass wir mit aller Entschlossenheit die Demokratie verteidigen werden."

Das Bündnis hat sogar eine Front gegen die Wahl gebildet. Noch ist offen, ob der Wahltermin 20. Mai angesichts der Bedingungen des Kandidaten Falcón überhaupt zu halten ist, ob die Regierung ihn halten will. Das Pokerspiel geht weiter.

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

