Das, was in ihrem Land derzeit geschieht, ist für die Juristin und Regierungskritikerin Ortega ein "Putsch gegen die Verfassung". Ihre Absetzung als Generalstaatsanwältin will sie nicht akzeptieren. Ihre Landsleute rief sie auf, Widerstand zu leisten.

Die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega will ihre Absetzung nicht anerkennen. Sie akzeptiere das Votum der Verfassunggebenden Versammlung nicht, sagte Ortega. Sie erkenne auch ihren Interimsnachfolger Tarek William Saab, der kurz zuvor von dem neuen Gremium eingeschworen worden war, nicht an. Die abgesetzte Chefanklägerin sagte:

"Ich stelle fest, dass in Venezuela ein Putsch gegen die Verfassung in vollem Gange ist. Ich werde weiter kämpfen für die Venezolaner, für ihre Freiheiten und ihre Rechte, bis zum letzten Atemzug."

Ortega rief ihre Landsleute auf, "gegen diese totalitäre Form des Regierens" zu opponieren. Wenn die Regierung so schon mit der unabhängigen Justiz umgehe, in welcher Unsicherheit lebten dann die venezolanischen Bürger. Die Regierung werde sich vor der Welt für die "Zerstörung der Demokratie" verantworten müssen.

Ortega muss ihren Posten räumen

tagesschau 20:00 Uhr, 05.08.2017







"Wir dürfen nicht denken, dass die Regierung gewinnt"

In einem emotionalen Aufruf appellierte der venezolanische Oppositionsführer Julio Borges an Regierungsgegner, weiterhin zu Protesten auf die Straße zu gehen. "Das einzige, was die Regierung noch hat, ist Gewalt und brutale Macht", sagte er. "Wir dürfen nicht denken, dass die Regierung gewinnt. Das einzige, was sie macht, ist sich selbst zu zerstören und Selbstmord zu begehen."

Borges ist Präsident der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung. Laut Verfassung hätte eigentlich nur dieses Gremium die Macht, die Generalstaatsanwältin zur Aufgabe ihres Postens zu zwingen. Ortega droht nun ein Prozess. Ihre Konten wurden eingefroren, sie darf das Land nicht verlassen. Die 59-Jährige Juristin hatte vergeblich versucht, mit mehreren Beschwerden die auch international umstrittene verfassunggebende Versammlung zu verhindern.

Erst Verbündete, dann Gegnerin

Diese hatte Ortega am Samstag entlassen. Alle 545 Mitglieder des neuen, von der Regierung eingesetzten Gremiums stimmten dafür. Die Generalstaatsanwältin, deren Amtszeit erst 2021 geendet hätte, war eine langjährige Unterstützerin von Nicolas Maduros Vorgänger Hugo Chávez und stand einst auch dem jetzigen Präsidenten loyal gegenüber. Sie wurde aber zu seiner stärksten Rivalin, seitdem es immer wieder zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt. Mehr als 120 Menschen wurden dabei getötet.

Ortega hatte die Wahl der Verfassungsversammlung vor einer Woche kritisiert. Sie beschuldigt die Regierung in Caracas, Angaben zur Wahlbeteiligung gefälscht zu haben. Noch am Donnerstag hatte Ortega eine einstweilige Verfügung beantragt, mit der die verfassunggebende Versammlung an ihrer ersten Zusammenkunft gehindert werden sollte.

Schon wenige Stunden nach Ortegas Entlassung wurde der regierungstreue Menschenrechtsbeauftragte Saab als ihr Nachfolger eingesetzt. Kritiker werfen ihm vor, Übergriffe und Amtsmissbrauch der Behörden zu ignorieren. Die verfassunggebende Versammlung beschloss ihrer ersten regulären Sitzung außerdem, "bis zu zwei Jahre" zu amtieren.

Ortegas Absetzung in vollem Gange: Venezuelas Nationalgarde blockiert den Zugang zu ihrem Büro.

Das Gremium soll die unter Maduros Vorgänger Hugo Chávez verabschiedete Verfassung aus dem Jahr 1999 ändern. Als übergeordnetes Staatsorgan steht das Gremium über dem 2015 gewählten Parlament, in dem die Mitte-rechts-Opposition über die Mehrheit verfügt. Die Regierungsgegner befürchten nun die Entmachtung des Parlaments und ein Ende der Gewaltenteilung in Venezuela. Sie werfen Maduro vor, mit der neuen Verfassung "diktatorische Vollmachten" an sich reißen zu wollen.

Mercosur suspendiert Venezuela

Um den Druck auf Maduro zu erhöhen, beschloss die südamerikanische Wirtschaftsunion Mercosur, Venezuelas Mitgliedschaft dauerhaft auf Eis zu legen. Mercosur hatte das Land bereits Ende 2016 vorübergehend suspendiert, weil die Regierung gegen demokratische Grundprinzipien verstoße. Der neue Schritt knüpft eine Rückkehr Venezuelas aber an härtere Bedingungen. So kann der Ausschluss erst rückgängig gemacht werden, wenn die Union davon überzeugt ist, dass Venezuela die demokratische Ordnung wiederhergestellt hat.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 05. August 2017 um 20:00 Uhr.