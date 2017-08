Eigentlich hätte sie schon gestern beginnen sollen, dann wurde sie auf heute verschoben - jetzt soll es der Freitag werden: Der Auftakt für Venezuelas heftig umstrittene Verfassungsgebende Versammlung ist weiter ungewiss.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat die konstituierende Sitzung der umstrittenen neugewählten Verfassunggebenden Versammlung auf morgen verschoben. Die Sitzung solle "in Frieden"verlaufen, sagte Maduro am Mittwochabend während eineröffentlichen Veranstaltung mit einigen der neuen Vertreter. Die Wahlbehörde des Landes müsse zudem noch 35 Mitgliedern der Versammlung ihre Berechtigungsnachweise übergeben. Ursprünglich sollte die Zeremonie am Donnerstag stattfinden.

Die Opposition hat zu Massenprotesten aufgerufen, es gibt Sorgen vor blutigen Auseinandersetzungen. Die Wahl des neuen Gremiums hat weltweite Kritik wegen Betrugsvorwürfen hervorgerufen.

Mehr zum Thema Galionsfiguren der Opposition in Venezuela inhaftiert, 01.08.2017

Streit über möglichen Wahlbetrug

Bei der Abstimmung am Sonntag standen praktisch nur Vertreter des Regierungslagers zur Wahl, zudem sollen die Ergebnisse manipuliert worden sein. Das auf elektronische Stimmabgaben spezialisierte Unternehmen Smartmatic erklärte, die Angabe der Regierung, wie viele Wähler für die Verfassungsgebende Versammlung gestimmt hätten, wichen von der tatsächlichen Zahl um eine Million Stimmen ab. Smartmatic wurde von Venezolanern gegründet und stellte für Wahlen im Land seit Jahren moderne Technologie zur Verfügung.

Die Leiterin der nationalen Wahlkommission, Tibisay Lucena, wies den Vorwurf der Manipulation zurück. Dieser sei eine "Meinung" eines Unternehmens, das keinen Zugang zu den Daten des Wahlausgangs habe. Ihre Kommission behalte sich das Recht vor, gegen die von ihr als "unverantwortlich" bezeichnete Aussage juristisch vorzugehen.