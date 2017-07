Wenige Tage vor einer entscheidenden verfassungsgebenden Versammlung hat Venezuelas Regierung ein Demonstrationsverbot verhängt. Die Zahl der Toten bei den seit nunmehr vier Monate dauernden Protesten gegen Präsident Maduro übersteigt mittlerweile 100.

Vier Monate Machtkampf mit beinahe täglichen Protesten, Straßenblockaden, Streiks und Schlachten liegen hinter Venezuela. So lange schon kämpfen die Opposition und große Teile der Bevölkerung verbittert gegen ein geplantes Vorhaben des umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro. Der will am kommenden Sonntag die Weichen stellen für eine Verfassungsreform, die ihm weitreichende Befugnisse sichern würde. Die Abstimmung soll landesweit von mehr als 230.000 Soldaten abgesichert werden.

Maduros Gegner werfen ihm vor, er wolle die verfassungsgebende Versammlung mit eigenen Anhängern besetzen, um das Parlament zu entmachten und sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern. Sie fordern vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen. Für Freitag plant die Opposition einen großen Protestmarsch in der Hauptstadt Caracas.

Die Regierung hat deshalb von Freitag an alle öffentlichen Versammlungen verboten, die die Abstimmung am Sonntag behindern könnten. Straftaten im Zusammenhang mit der Wahl könnten mit Haftstrafen von fünf bis zehn Jahren bestraft werden, warnte die Regierung.

Mehr als 100 Tote bei Unruhen

Venezuelas Opposition kämpft seit Monaten für eine Amtsenthebung Maduros. Bei den Protesten und Unruhen sind mittlerweile mindestens 102 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 4500 wurden festgenommen. Die meisten der Toten waren junge Männer, die durch Schüsse getötet wurden. Neben Regierungsgegnern sind in der Statistik auch Plünderer, getötete Polizisten und Unbeteiligte enthalten, die zwischen die Fronten gerieten. Regierung und Opposition haben in den vergangenen Monaten immer wieder eigene Opferzählungen vorgelegt, mit eigener Darstellung der Todesursachen.

Zwei Venezolaner während des Generalstreiks vor einem geschlossenen Laden, auf dessen Rolladen das Wort "Diktatur" gesprüht wurde.

Der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López rief die Menschen zur Teilnahme an einem 48-stündigen Generalstreik auf. López, der unter Hausarrest steht, bat in einer Videobotschaft außerdem das Militär, die Wahl am Sonntag nicht zu unterstützen.

Es war das erste Mal seit seiner Entlassung aus der Haft in den Hausarrest, dass sich López mit einer Botschaft direkt an die Venezolaner wandte. Der 46-Jährige wurde wegen Anstiftung zur Gewalt 2015 zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Oberste Gerichtshof gewährte ihm kürzlich eine Amnestie aus humanitären Gründen und entließ ihn am 8. Juli in den Hausarrest.

Entzündet hatten sich die Proteste an der zeitweiligen Entmachtung des Parlaments, in dem die Opposition eine klare Mehrheit hat. Diese macht Maduro für die Wirtschaftskrise des ölreichsten Landes der Welt verantwortlich, die sich durch den Fall des Preises für Erdöl auf dem Weltmarkt verschärft hat. Es fehlen Einnahmen und Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medikamente aus dem Ausland einzuführen. Die eigene Wirtschaft liegt brach.

Die Bevölkerung hortet Lebensmittel, es wird eine Eskalation nach der Wahl befürchtet. Überall prägen lange Schlangen vor Läden und im Müll nach Essen suchende Menschen das Bild im einst reichsten Land Südamerikas. Nach Angaben der kolumbianischen Behörden überquerten allein am Mittwoch 26.000 Menschen die Grenze, um Essen einzukaufen.

Hunderttausende Venezolaner fliehen nach Kolumbien

ARD-Morgenmagazin, 27.07.2017, Xenia Böttcher, ARD Mexiko







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-312337~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

USA verhängen Sanktionen

Maduro kritisierte derweil neue US-Sanktionen gegen 13 ranghohe Personen aus Regierung, Militär und dem staatlichen Ölunternehmen PDVSA. Das Volk werde über den Imperialismus siegen, sagte er. Demonstrativ kündigte er Ehrungen für die Personen an, darunter die Präsidentin der nationalen Wahlbehörde, Tibisay Lucena, und den Menschrechtsbeauftragten Tareck William Saab.

Von all den Personen werden Vermögen in den USA eingefroren; US-Bürgern sind Geschäfte mit ihnen verboten. Mit den Sanktionen wollen die USA Druck ausüben, damit die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung abgesagt wird. Das US-Finanzministerium drohte mit Sanktionen gegen alle Personen, die sich in das Gremium wählen lassen.