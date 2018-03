Karfreitag Papst erinnert an das Leiden Jesu

Im Vatikan wird der Karfreitag begangen. Zum Auftakt erinnerte der Papst bei einer Messe im Petersdom an das Leiden und Sterben Jesu. Am Abend leitet er die Kreuzwegsprozession am Kolosseum, die viele Gläubige begleiten.

Mit einer Messe im Petersdom haben die Feierlichkeiten zum Karfreitag im Vatikan begonnen. Papst Franziskus legte sich zu Beginn auf einen Teppich und erinnerte an das Leiden und Sterben Jesu.

Am späten Abend leitet Franziskus die Kreuzwegsprozession am Kolosseum. Zehntausende Menschen verfolgen traditionell die Zeremonie, bei dem in 14 Stationen der Weg Jesu ans Kreuz nachgestellt wird.

Da es in Italien in den vergangenen Tagen mehrere Festnahmen von Terrorverdächtigen gab, wurden die Sicherheitsvorkehrungen an Touristenorten wie dem Petersplatz und am Kolosseum noch einmal erhöht. 10.000 Sicherheitskräfte sind über Ostern in Rom im Einsatz. Lastwagen durften nicht durch das Zentrum fahren.

Ein Polizist demonstriert die Sicherheitsvorkehrungen, die zu Ostern im Vatikan vorgenommen werden.

Fußwaschung im Gefängnis

Erster Programmpunkt der Osterzeremonien war am Gründonnerstag die Fußwaschung gewesen. Franziskus besuchte dafür Häftlinge eines Gefängnisses in Rom, wusch ihnen die Füße und ermutigte sie, die Hoffnung nicht aufzugeben.

Am Samstag zelebriert das Franziskus im Petersdom die Osternachts-Messe und erinnert an die Auferstehung Jesu Christus an Ostern. Am Sonntag spendet der Pontifex dann nach einer Messe am Petersplatz den Segen "Urbi et Orbi".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. März 2018 um 17:35 Uhr.