Präsidentenwahl am 4. Dezember - das heißt zwei Monate länger Wahlkampf in Österreich. Der unabhängige Kandidat und Ex-Grünen-Chef Van der Bellen spricht sich im Interview für eine humane Flüchtlingspolitik aus - und für einen offenen Brenner.

Von Ralf Borchard, ARD-Studio Wien

Welchen Schaden haben die Panne mit den nicht klebenden Wahlumschlägen und die deshalb erfolgte Wahlverschiebung angerichtet? Steigt in Österreich die Politikverdrossenheit, sinkt die Wahlbeteiligung? Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen wiegelt ab: "Nein, ich finde, dass wird von einigen Medien zu sehr herbeigeschrieben."

Klebe-Panne vergleichsweise "ein Klacks"

Der 72-Jährige gibt sich gelassen, nach dem Motto: Der Wahlkampf geht weiter, was bleibt uns sonst übrig? Auch den Image-Schaden im Ausland - allem Spott zum Trotz - sieht Van der Bellen begrenzt: "Von enormem Schaden würde ich nicht reden." Was sei denn schon passiert? Ironisch habe er schon gesagt: Es gebe ein Riesendrama in Österreich, das 'Klebstoffdrama'. "Ja, mein Gott - soll nichts Ärgeres passieren. Also verglichen mit den wirklichen Herausforderungen, der Situation in der Europäischen Union, der viel zu hohen Arbeitslosigkeit in fast allen Ländern der Union, ist das doch ein Klacks, oder?"

Alexander Van der Bellen im ARD-Interview

Für Europa werben - das soll bis zum 4. Dezember sein großes Thema sein. Die Brexit-Entscheidung der Briten habe ein Umdenken bewirkt, auch in Österreich, meint der frühere Grünen-Parteichef. Es sei klar geworden, wie wichtig die EU vor allem wirtschaftlich sei. Das sieht Van der Bellen als Vorteil gegenüber FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, der zumindest früher mit einem Öxit-Referendum geliebäugelt hatte.

Van der Bellen will Pro-EU-Präsident sein

Wenn er Präsident werde, dann ein Pro-EU-Präsident, so Van der Bellen: "Ich würde jede Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Gemeinsamen weit besser aufgehoben sind, als wenn jeder Nationalstaat das alleine für sich versuchen würde."

Er könne keine Garantie abgeben, dass sein Werben für den ungeheuren Wert dieses vereinten Europas bei den Menschen ankomme - "aber ich werde alles tun, damit es gehört wird." In der Flüchtlingspolitik werde er auf der Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel liegen, macht Van der Bellen deutlich. Sein Ziel: human bleiben und Grenzen setzen.

Beides sei wichtig, denn "man sollte nicht blauäugig sein. Ich verschließe die Augen nicht davor, dass viele Leute aus einem anderen Kulturkreis kommen. Ich meine, man muss die Herausforderungen sehen, aber sich gleichzeitig bewusst sein, dass ein Flüchtling alles verloren hat. Und ich rede jetzt von den Flüchtlingen, nicht von der Wirtschaftsmigration, die ein ganz anderes Thema ist."

"Brenner muss offen bleiben"

Auch falls die Zahl der Flüchtlinge wieder steigen sollte - der Brenner, betont Van der Bellen, müsse auf jeden Fall offen bleiben: "Ich bin Tiroler und ich nehme diese Frage sehr ernst. Der Brenner ist nicht irgendeine Grenze, der Brenner hat eine hohe symbolische Bedeutung, nicht nur für Nordtirol und Südtirol, sondern für das Wegfallen der Grenzen in diesem vereinten Europa.

Er wünsche sich, dass alles Menschenmögliche getan werde, bevor sich "der Brenner wieder zu einem alten Grenzwall zwischen Nord- und Südtirol" entwickle. Van der Bellen spricht von einer Richtungswahl für Österreich, nicht nur einer Wahl zwischen zwei Personen.

Die bittere Nachricht, a propos Klebstoffdrama, bleibt: Bis der neue Präsident - ob FPÖ-Mann Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen - vereidigt ist, wird es wohl bis Ende Januar dauern: "Das ist durchaus möglich, weil nach der Wahl bestimmte Fristen einzuhalten sind." Zuerst müsse endgültig ausgezählt werden. Dann müsse die Einspruchsfrist abgewartet werden. Niemand könne jetzt voraussagen, ob nicht doch wieder ein Einspruch erfolgt. "Realistisch gesehen erfolgt Mitte Ende Jänner die Angelobung."