Der Kampf ums Weiße Haus wird auch in den Wohnzimmern ausgetragen. Die Kampagnen von Donald Trump und Hillary Clinton geben Millionen für Wahlwerbung aus, um den Kontrahenten schlecht aussehen zu lassen. Die Werbespots sind meistens negativ - und immer brandaktuell.

Von Cornelius Witt (z. Zt. ARD-Studio Washington)

Donald Trump bricht fast alle ungeschriebenen Gesetze des Präsidentschaftswahlkampfs. Das gilt auch für Wahlwerbespots: Bis Mitte August hatte seine Kampagne keinen einzigen eigenen TV-Spot geschaltet. Trump setzte darauf, genug Aufmerksamkeit durch die Berichterstattung in Nachrichten und Fernsehshows zu generieren. Seine Kontrahentin Hillary Clinton hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits über 60 Millionen US-Dollar für Wahlwerbung ausgegeben.

Zwischenzeitlich hat Trumps Lager die Strategie geändert und, wenn man die offizielle Kampagne und alle konservativen Unterstützergruppen zusammennimmt, knapp 80 Millionen Dollar für TV-Spots ausgeben. Das Clinton-Camp auf der anderen Seite hat bisher etwa 325 Millionen Dollar in Wahlwerbung investiert. Sehr viel Geld, aber den Rekord in dieser Hinsicht werden Trump und Clinton wahrscheinlich nicht brechen: Bei der Präsidentschaftswahl 2012 gaben Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney zusammen über eine Milliarde Dollar für TV-Wahlwerbespots aus.

Vor allem Negatives

Inhaltlich setzten beide Kampagnen vor allem auf Negative Campaigning: So nennen Politikberater die Wahlwerbespots, die den jeweiligen Gegenkandidaten in ein schlechtes Licht rücken. Trumps Team nutzte beispielsweise eine unglückliche Aussage seiner Kontrahentin, in der sie die Hälfte seiner Unterstützer als "erbärmlich" oder "bedauernswert" bezeichnete, für einen von vielen der negativen Wahlwerbespots.

Die Clinton-Kampagne wendet dieselbe Technik an. Um Trumps Glaubwürdigkeit bei Kriegsveteranen zu untergraben, wurde diese Werbung geschaltet, die umstrittene Aussagen des Gegenkandidaten in Bezug auf Generäle und Veteranen beleuchtet.

Ähnliche Clips wurden auch mit Trump-Zitaten über Frauen, Einwanderer und Schwarze veröffentlicht.

Bedrohliches und Menschenldes

Abgesehen von den negativen Spots setzten die Kampagnen sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Die republikanische Seite versucht, ein Bedrohungsszenario zu entwerfen und warnt vor illegaler Masseneinwanderung und Terrorismus. Damit spricht Trump vor allem verängstigte Wähler an, bei denen seine Strategie, Amerika wieder sicher und groß zu machen, gut ankommt.

Umfragen zeigen, dass es Clinton vor allem an persönlicher Beliebtheit und Sympathie mangelt. Deswegen betonen ihre Wahlkampfwerbespots die menschliche Seite Clintons und versuchen, die Kandidatin möglichst nahbar und familiär darzustellen. Exemplarisch zeigt dieser Clip die Demokratin mit Kindern auf dem Schoß und im Dialog mit jungen Familien.

In die gleiche Kerbe schlägt diese Onlinewerbung der Kampagne, die Clinton hinter den Kulissen des Parteitags zeigt. Betont locker und persönlich scherzt sie mit ihren ihren Mitarbeitern, umarmt Freunde und Familie.

Schnelle Reaktionen

Die Kampagnen haben verstanden, ihre Werbung schnell und maßgeschneidert an die Wähler zu bringen. Oft wird binnen weniger Stunden auf Aussagen des Gegners oder auf neue Umfragewerte reagiert. So hat die Clinton Kampagne bereits am Tag nach der ersten Präsidentschaftsdebatte Wahlwerbung veröffentlicht, diemit Trump-Zitaten des Vorabends beginnt:

Dieser Clip wird, wie die meisten Wahlwerbespots, nicht im landesweiten Fernsehen gezeigt, sondern vor allem in den sogenannten Swing States. Das sind die Staaten, in denen die Umfragen noch sehr knapp sind und wo die Wahl letztendlich entschieden wird. Vor allem in Ohio, Florida, Pennsylvania, North Carolina, Nevada und Iowa ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Clinton - hier wird am meisten Wahlwerbung gezeigt. In Staaten wie Kalifornien (stark demokratisch) oder Wyoming (stark republikanisch) wird kaum TV-Werbung der Kandidaten geschaltet - diese Staaten gelten als sicher entschieden.

Die Kampagnen passen ihre TV-Werbung auch täglich an neue Umfragewerte an. Beispiel Virginia: Hier lagen die Kandidaten im Sommer fast gleich auf. Entsprechend viel Geld hat Clintons Team dort in Wahlwerbespots gesteckt, offenbar mit Erfolg: Zwischenzeitlich liegt Clinton in Virginia mit sechs bis acht Prozentpunkten vorne. Daraufhin hat ihre Kampagne die Wahlwerbung dort eingestellt - das Geld wird für Wahlwerbung in den Swing States dringender gebraucht.

