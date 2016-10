Sechs Wochen lang Wahlkampf in den USA für Hillary Clinton machen: Dieser Traum ging für eine junge Mainzer Politikwissenschaftlerin in Erfüllung. Sie wollte vor Ort erleben, was den amerikanischen Wahlkampf so besonders macht.

Von Martin Ganslmeier (Text) und Ina Ruck (Videos), ARD-Studio Washington

Schon seit zehn Jahren, seit dem Beginn ihres Politik-Studiums, interessiert sich Daniela Hohmann für Wahlkämpfe. Statt Bücher zu wälzen und Fachartikel zu lesen, wollte sie in diesem Sommer praktische Erfahrungen im US-Wahlkampf sammeln. Ein Wunsch, den ihr Doktorvater Thorsten Faas unterstützte. Amerikanische Wahlkämpfe beeinflussten deutsche Wahlkämpfe, sagt Hohmann: "Wir haben nächstes Jahr einen Wahlkampf in Deutschland. Dieses Jahr haben wir den amerikanischen Wahlkampf. Deshalb bin ich hier."

Daniela Hohmann, Politologin, zur Mitarbeit in Clintons Wahlkampf-Team - Teil 1

Und das Wahlkampf-Team von Hillary Clinton war begeistert, dass sie freiwillig helfen wollte. Das Hauptquartier der Clinton-Kampagne schickte sie dorthin, wo besonders viele Helfer gebraucht werden: nach Asheville in den umkämpften Bundesstaat North Carolina. Ihre wichtigste Aufgabe: potenzielle Wähler ansprechen. "Es geht darum anzurufen, sie zu fragen, ob sie uns als Freiwillige unterstützen wollen; sie zu fragen, wie sie gerade über die Demokraten denken; ich habe an Haustüren geklopft und versucht, Amerikaner zu registrieren", schildert sie.

Daniela Hohmann, Politologin, zur Mitarbeit in Clintons Wahlkampf-Team - Teil 2

Umgezogen und nicht mehr wahlberechtigt

Dass sich US-Bürger nach jedem Ortswechsel immer wieder neu als Wähler registrieren lassen müssen - darin sieht Hohmann einen der wesentlichen Gründe dafür, dass die Wahlbeteiligung in den USA im Schnitt 20 Prozentpunkte niedriger als in Deutschland liegt. Vor allem junge Wähler oder Berufstätige, die häufig den Wohnort wechseln, sind oft gar nicht registriert und somit auch nicht wahlberechtigt.

In ihrem Gebiet seien dies rund 10.000 Menschen gewesen - in einer Gegend mit ungefähr 300.000 Einwohnern. "Das kommt einer Ostereiersuche gleich“, meint Hohmann.

Daniela Hohmann, Politologin, zur Mitarbeit in Clintons Wahlkampf-Team - Teil 3

Klinkenputzen trotz Social-Media-Zeitalter

Aber lohnt sich im Zeitalter von Internet und sozialen Medien der klassische Straßenwahlkampf mit Klinkenputzen und Marktständen überhaupt noch? Nach ihren Erfahrungen in North Carolina ist die Politikwissenschaftlerin überzeugt: All dies ist heute nötiger denn je - "weil wir aufgrund der vielen medialen Kanäle immer mehr Möglichkeiten haben, uns in unsere eigene Filterblase zurückzuziehen. Und wenn ich mich für Politik nicht interessiere, dann werde ich nicht mitbekommen, dass Wahlkampf stattfindet".

Donald Trumps Auftritt in Asheville blieb Hohmann in Erinnerung, weil... ...sie eine solch aufgeheizte Stimmung noch nicht erlebt hatte.

Nur Trump kam

Ein bisschen traurig ist Hohmann, dass Clinton nicht nach Asheville kam und sie die demokratische Kandidatin nicht persönlich erleben konnte. Stattdessen kam Donald Trump. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen: "Ich habe noch nie gesehen, dass sich Menschen, die sich in unterschiedlichen Lagern befinden, sich deshalb schlagen. Das war definitiv der emotionalste Tag meiner Reise."

Gerade weil Trump die Menschen so sehr spaltet, und obwohl die Umfragen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhersagen, glaubt Hohmann dennoch an ein Happy End: "Ich bin davon überzeugt, dass es Hillary Clinton schaffen wird."

Denn je näher der Wahltermin rücke, so ihre Hoffnung, umso mehr wünschten sich die US-Wähler einen Präsidenten, der Zuverlässigkeit verspricht und keine Risiken. Ob sie mit dieser Prognose Recht behält, das wird sie am 9. November mit Spannung von Deutschland aus verfolgen.

Erfahrungen einer jungen Deutschen in Clintons Wahlkampfteam

M. Ganslmeier, ARD Washington

