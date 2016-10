Sie stehen im Schatten des mächtigsten Mannes der Welt: die US-Vizepräsidenten. Einst galt ihr Amt als bedeutungslos. Doch ihr Einfluss ist immer weiter gewachsen. Und: Neun Mal musste ein Vizepräsident den verstorbenen Staatschef ersetzen. Heute Nacht treten die beiden aktuellen Vizepräsidentschaftskandidaten zum TV-Duell an.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Das Amt des Vizepräsidenten war nicht immer beliebt. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb relativ unklar, welche Aufgaben der Vize übernehmen durfte. Laut Verfassung ist er auch Präsident des Senats und kann dort bei einem Stimmen-Patt entscheiden. Aber reden darf er nicht im Senat. Kein Wunder, dass sich der erste Amtsinhaber, John Adams, über das "bedeutungsloseste Amt, das jemals von Menschen ersonnen wurde" beklagte.

Parteifreunde wollten ihn mit dem Amt des Vizepräsidenten kaltstellen, ehe er vom ermordeten Staatschef MicKinley übernehmen musste: Theodore Roosevelt

Lange Zeit wurden ungeliebte Parteimitglieder in dieses Amt entsorgt. So wie 1901, als die Parteiführung der Republikaner den unbequemen Teddy Roosevelt kaltstellen wollte, sagt Allan Lichtman, Politikwissenschaftler an der American University. "Sie entschieden, Theodore Roosevelt in die nutzloseste Position abzustellen und nominierten ihn als Vizepräsidentschaftskandidaten. Sie ahnten nicht, dass Präsident William McKinley kurze Zeit später ermordet wurde. Und der Typ, den sie den verdammten Cowboy nannten, wurde Präsident."

1841 musste der Vize nach einem Monat übernehmen

So wie Teddy Roosevelt kamen neun der bisherigen 44 US-Präsidenten als Vize an die Macht, weil der Präsident starb oder erschossen wurde. 1841 musste der Vize schon nach einem Monat übernehmen, weil Präsident William H. Harrison nach seiner zweistündigen Amtseinführungsrede im kalten Winter Washingtons an einer Lungenentzündung starb. Spätestens seither ist klar: Der Vize ist nur "einen Herzschlag von der Macht entfernt" und muss im Ernstfall sofort das Oberkommando übernehmen.

Lichtman traut das sowohl Tim Kaine als auch Mike Pence zu. Anders als Trump sei Pence ein Republikaner mit außenpolitischer Erfahrung. Auch Kaine hält Lichtman für eine exzellente Wahl: "Sehr solide. Ein Demokrat der Mitte, nicht zu konservativ, nicht zu liberal. Sehr qualifiziert, um Präsident zu werden. Und er hat nicht den ganzen Ballast, den Hillary mit sich trägt."

TV-Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten 2016 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch treffen um 3 Uhr deutscher Zeit (21 Uhr Ortszeit) die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Tim Kaine zum Fernsehduell aufeinander. Die Debatte in Farmville (Virginia) ist das einzige direkte Duell zwischen beiden Politikern und wird auf Phoenix mit deutscher Übersetzung übertragen.

Amt des Vizepräsidenten deutlich aufgewertet

Jimmy Carter gewährte seinem Vize Walter Mondale (hinten) umfassende Akteneinsicht

Kaine und Pence profitieren davon, dass das Amt des Vizepräsidenten seit Mitte der 1970er-Jahre deutlich aufgewertet wurde. Während Franklin D. Roosevelts Vize Harry S. Truman nicht einmal das geheime Atombombenprogramm kannte, als er ins Amt kam, gewährte Jimmy Carter seinem Vize Walter Mondale umfassende Akteneinsicht. Bill Clinton machte Al Gore zu einer Art Wissenschafts- und Technologie-Minister, der das Internet und die Digitalisierung vorantreiben sollte.

In den beiden Amtszeiten von George W. Bush wurde Dick Cheney nach Einschätzung Lichtmans zum mächtigsten Vizepräsidenten der US-Geschichte. "Als Ex-Verteidigungsminister und Stabschef im Weißen Haus spielte Cheney eine enorme Rolle nach dem 11. September und in der Außenpolitik", sagte Lichtman, der deshalb empfiehlt, sich auch die TV-Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten genau anzuschauen.

Legendäre Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten 1988

Allerdings sind nur wenige Momente früherer Vize-Duelle im Gedächtnis der Nation geblieben: So wie 1988, als der demokratische Senator Lloyd Bentson den jungen Republikaner Dan Quayle vorführte, nachdem sich Quayle mit John F. Kennedy verglichen hatte: "Ich kannte Jack Kennedy. Er war ein Freund von mir. Senator, Sie sind kein Jack Kennedy!" Das saß! Dennoch wurde 1988 George Bush senior mit deutlichem Vorsprung Präsident. Und der im TV-Duell blamierte Quayle wurde Bushs Vize. Was deutlich macht: Wenn die Amerikaner ihren Präsidenten wählen, spielen die Vizepräsidentschaftskandidaten keine Rolle.