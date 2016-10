Trump hat dem enormen Druck standgehalten, der im zweiten TV-Duell auf ihm lastete. Der totale Zusammenbruch seiner Kampagne - wie ihn viele Experten vorausgesagt hatten - ist ausgeblieben. Ein Wahlsieg des Republikaners scheint dennoch unwahrscheinlich.

Ein Kommentar von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Donald Trumps Wahlkampf lebt! Meldungen über sein politisches Ableben waren deutlich verfrüht - das ist das etwas überraschende Fazit der zweiten Fernsehdebatte der Präsidentschaftskandidaten in den USA. Denn Trump war nach seinem letzten Skandal dermaßen in der Defensive, dass es durchaus möglich erschien, dass heute alles in sich zusammenfällt.

Doch Trump hielt dem Druck stand, und tat das, was er am besten kann: Er ging in die Offensive. Erste Umfragen zeigen zwar, dass Hillary Clinton das Duell in der Wahrnehmung der Wähler gewonnen hat, aber Trump hat eben nicht so deutlich verloren, dass nun alles vorbei wäre für ihn. Und das ist angesichts der Ausgangssituation schon eine beachtliche Leistung.

Trump braucht die Frauen

Seine lautesten Kritiker - vor allem in der eigenen Partei - dürfte er vorerst zum Schweigen gebracht haben, und seine Anhänger dürften mehr denn je von ihm überzeugt sein. Für sie ist Trump der Mann, der es dem Establishment zeigt - so wie er es in der Debatte Hillary Clinton gezeigt hat.

Aber das wird nicht reichen, um die Wahl zu gewinnen. Donald Trump muss unentschiedene Wähler von sich überzeugen, er muss Frauen auf seine Seite ziehen - das dürfte ihm nicht gelungen sein. Donald Trump mag den totalen Zusammenbruch seiner Kampagne heute verhindert haben - doch am Ende ist er nur seiner Wahlniederlage einen Schritt näher gekommen.

Rolf Büllmann, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 10. Oktober 2016 um 11:00 Uhr.