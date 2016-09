90 Minuten werden sich die beiden US-Kandidaten Clinton und Trump duellieren - im ersten TV-Duell. Für eine Deutsche wird das ein besonderes Erlebnis. Warum sie dabei ist und worauf sie sich freut.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

An der Hofstra-Universität in Hempstead, nördlich von New York, laufen die letzten Vorbereitungen. In der Sport-Arena, dort wo sonst die Basketballer der Uni Punkte sammeln, ist eine Bühne mit zwei großen amerikanischen Flaggen und einem Weißkopfseeadler in der Mitte aufgebaut. Hier werden sich am Abend Hillary Clinton und Donald Trump 90 Minuten lang ein Wortgefecht liefern. Und bis zu 100 Millionen Amerikaner schauen zu.

Richard Himmelfarb, Professor für Politikwissenschaft an der Hofstra-Universität, kann es kaum erwarten: "Es ist großartig, den ganzen Zirkus wieder bei uns zu haben. Meine Studierenden können die Präsidentschaftsdebatte live verfolgen und erleben, wie Geschichte geschrieben wird." Die Hofstra-Universität ist nach 2008 und 2012 schon zum dritten Mal Gastgeber einer Präsidentschaftsdebatte. Vor zwei Monaten sprang sie kurzfristig ein, weil die eigentlich vorgesehene Universität in Dayton, Ohio die strengen Sicherheitsanforderungen nicht gewährleisten konnte.

Richard Himmelfarb, Professor für Politikwissenschaft an der Hofstra-Universität freut sich auf das TV-Duell an seiner Uni.

800 Bewerber für 300 Helferjobs

Für die Hofstra-Studierenden ein Glücksfall. Innerhalb weniger Tage bewarben sich Hunderte für einen Job als freiwillige Helfer. Eine, die es geschafft hat, ist die 20-jährige Sarah Gerwens aus Dortmund. "Es haben sich etwa 800 Leute beworben - 300 sind dann reingekommen. Die begehrtesten Plätze waren die in der Debate Hall. Dort dürfen zehn Helfer als 'Usher' die Leute reinlassen und ihnen auf die Sitze helfen."

Sarah Gerwens ist im Freiwilligenteam, das sich um die Journalisten und Gäste aus aller Welt kümmert. Das Medieninteresse ist nochmal deutlich größer als vor vier Jahren beim TV-Duell zwischen Barack Obama und Mitt Romney. Gerwens findet vor allem spannend, "Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. Ich habe zum Beispiel gerade Leute von Telemundo begleitet", erzählt sie. Außerdem helfe ihr der Job dabei, sich mit dem politischen System der USA bekannter zu machen. "Jetzt bin ich mittendrin. Und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung."

Politik-Professor Himmelfarb hat mit seinen Studierenden die Geschichte der bisherigen TV-Duelle seit 1960 analysiert. Seine etwas ernüchternde Bilanz: Was bei den Zuschauern hängenbleibt, sind nicht die besseren Argumente oder das größere Fakten-Wissen. "Es geht nicht um Substanz, sondern um Stil. Es geht darum, wie Du aussiehst, wie der Ton deiner Stimme klingt. Deshalb hat Clinton einstudiert, mit welcher Mimik sie reagiert, wenn Trump sie kritisiert."

Erstes TV-Wahlkampfduell zwischen Trump und Clinton

tagesschau 20:00 Uhr, 26.09.2016, Ina Ruck, ARD Washington







"Trump kann sich nicht verstellen"

Auch Trump dürfte trainiert haben, etwas staatsmännischer als sonst rüberzukommen. Ob er das allerdings 90 Minuten lang durchhält, das bezweifelt der Politik-Professor: "Es wird wohl unvermeidlich sein, dass Trump wie Trump sein wird. Er wird bombastisch und provokativ sein. Er kann sich nicht verstellen."

Die deutsche Studentin Gerwens hofft, dass Clinton am Ende den besseren Eindruck hinterlässt und dass ihr die ehemalige First Lady vielleicht sogar über den Weg läuft. "Das wäre natürlich toll, wahrscheinlich aber eher unwahrscheinlich. Aber Hillary wäre das Highlight."

Spannung vor dem TV-Duell

M. Ganslmeier, ARD Washington, zzt. Hempstead

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 26. September 2016 um 17:07 Uhr