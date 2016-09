Auf dem Gelände einer Universität nahe New York treffen heute die beiden US-Präsidentschaftskandidaten im ersten TV-Duell aufeinander: Die ARD zeigt das Duell Clinton vs. Trump live, tagesschau.de begleitet den Schlagabtausch in einem Liveblog.

Das erste von drei Fernsehduellen steht an: Hillary Clinton gegen Donald Trump. Die politerfahrene demokratische Kandidatin muss sich im Rededuell gegen den republikanischen Lautsprecher beweisen. Das verspricht Spannung. Das Duell in Long Island beginnt um 3.00 Uhr deutscher Zeit.

Das Erste überträgt live ab 2.55 Uhr. Außerdem halten wir Sie im Liveblog auf tagesschau.de auf dem Laufenden: Ab 1.00 Uhr versorgen wir sie mit den Vorabinfos, Stimmung und den wichtigsten Zitaten. Auf Facebook und Twitter geben wir außerdem einen Überblick über Trumps absurdeste Sprüche und stellen Ihr Wissen auf die Probe: Clinton oder Trump - wer hat es gesagt?

90 Minuten für das Duell der Worte

Der Wertstreit mit Worten auf dem Gelände der Hofstra Universität dauert 90 Minuten. Für beide Kandidaten geht es um viel: Mehr als ein Fünftel der Wähler ist noch unentschlossen. Die bislang in Umfragen führende Clinton hat einen großen Teil ihres Vorsprungs eingebüßt. In der jüngsten Erhebung erhielt die ehemalige Außenministerin 41 Prozent, der Geschäftsmann Trump 37 Prozent.

Viele Experten sind sich einig, dass für die ehemalige First Lady bei der Debatte mehr auf dem Spiel steht. "Es steht außerfrage, dass die Latte für Trump niedriger hängt", sagt etwa der ehemalige Republikaner-Berater und Politologe Dan Schnur. "Er muss nicht brillant sein, er darf nur nicht zu bombastisch sein."

Über dieses Thema berichtete u.a. die tagesschau am 26. September 2016 um 17:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA