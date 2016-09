Hillary Clinton hat beim ersten TV-Duell deutlich besser abgeschnitten als ihr Rivale Trump. Sie konnte mit ihrem Faktenwissen punkten und Trump als Lügner entlarven. Doch gewonnen hat sie noch lange nicht.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

90 Minuten, keine Werbepause, kein Atemholen. Es ging um Donald Trump, nicht um Hillary Clinton, denn von ihr wissen die Zuschauer, was sie zu erwarten hatten, von Trump nicht. So wurde die Debatte zum gigantischen politischen Medienspektakel.

Trump bediente seine Klientel: Das Land braucht einen Außenseiter, einen Geschäftsmann, der Jobs zurück ins Land holt, hart verhandelt, Temperament und Stehvermögen hat, um Präsident zu sein. Clinton holte mit politischer Routine und erfolgreichen Sticheleien einen klaren Punktsieg. Trump sei mit geliehenem Geld seines Vaters reich geworden, bewundere Wladimir Putin, habe etwas zu verbergen, wenn er seine Steuererklärungen nicht offenlege, wie das seit vielen Jahren Brauch bei Präsidentschaftskandidaten ist. Trump schaute ernst, unterbrach, stritt ab.

TV-Duell: Clinton

Rekordeinschaltquote

100 Millionen Menschen sollen sich die erste Fernsehdebatte angesehen haben. 131 Millionen haben bei der Rekordwahl 2008 ihre Stimme abgegeben. Also scheint klar zu sein: 2016 wird eine Fernsehwahl, eine Medienwahl, eine Entscheidung, bei der zählt, wer wie aussieht, wer schlagfertig, verkürzend, provozierend in der Lage ist, seinen Punkt zu machen.

Aber viel mehr als um Programme ging es in der Debatte um den Schlagabtausch zwischen Trump und Clinton, dem Außenseiter und der Abgebrühten. Wer hält stand, wer bricht ein, Experten-Kohorten prüften den Wahrheitsgehalt der Aussagen beider Kandidaten. Sie hatten viel zu tun. Zwei Beispiele: Er hat den Klimawandel nie eine Erfindung genannt, so Trump. Fakt aber ist: Hat er doch. Dann sollen Clintons Mitarbeiter im Vorwahlkampf 2008 die Geschichte erfunden haben, Obama sei kein US-Bürger und damit die sogenannte Birther-Debatte angestoßen. Fakt auch hier: Das stimmt nicht.

Erstes TV-Wahlkampfduell zwischen Trump und Clinton

Debatte über Steuergerechtigkeit

Clinton griff beherzt an. Zahle Trump keine Steuern, fehle dem Staat anteilig Geld für Investitionen in Infrastruktur, Schulen, Militär. Trump konterte, es sei doch schlau, keine Steuern zu zahlen - bei den meisten Amerikanern kommt das aber nicht gut an.

Mit Blick auf die wütenden Auseinandersetzungen zwischen der schwarzen Bevölkerung und der Polizei in vielen Großstädten sagte Trump, nur Law and Order könne helfen. Clintons Rezept dagegen: Weniger Waffen, stattdessen mehr Vertrauen zwischen Gemeinden und der Polizei.

Trumps unkorrekter Stil, seine oft dokumentierte Ahnungslosigkeit, die Wiederholung von Fakten, die keine sind - paradoxerweise zieht das Zuschauer und Wähler an. Holzschnitt-Lösungen, ausgebreitet in 140 Zeichen umfassenden Twitter Meldungen zur Lösung von Weltproblemen. Das alles, in medialen Endlosschleifen verbreitet, führte zu einem inhaltsreduzierten Wahlkampf und zu einer Debatte, in der Trump viele Antworten schuldig blieb.

Clinton hat noch nicht gewonnen

Aber auch Clinton konnte das Image des Politikroboters ohne Emotionen nicht ganz abstreifen. Clinton hatte schon beim Parteitag der Demokraten im Juli eingeräumt, sie sei schon immer im öffentlichen Dienst tätig gewesen. Der Aspekt des Dienstes sei nie ein Problem gewesen, das Bad in der Öffentlichkeit schon.

Clinton ist eine Frau mit Vorstellungen, die nicht ins Fernsehen passen, weil sie so kompliziert sind wie die Welt, mit der es Spitzenpolitiker zu tun haben. Eine Kandidatin, die wissend wirkt, distanziert, kühl. Clinton hat besser abgeschnitten, gewonnen hat sie noch nicht.