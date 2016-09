US-Wahlkampf Trump will Clintons Leibwächter entwaffnen

Wieder sorgt eine vieldeutige Äußerung von Donald Trump im US-Wahlkampf für Aufregung. In Miami hatte er dazu aufgerufen, die Personenschützer seiner Konkurrentin Clinton zu entwaffnen. Und: Man müsse sehen, was ihr dann geschehe, es könne gefährlich werden. Eine Aufforderung zur Gewalt?

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit neuen Äußerungen zum Waffenbesitz und der Haltung seiner Gegenkandidatin Hillary Clinton für Empörung im Lager der US-Demokraten gesorgt. Sie werfen ihm vor, Trump habe erneut indirekt zur Gewalt gegen Clinton aufgerufen.

Bei einem Wahlkampfauftritt in Miami wiederholte Trump zunächst seine Forderung, die Waffen der Secret-Service-Agenten Clintons zu konfiszieren. Dann fügte Trump hinzu: "Nehmt ihnen die Waffen weg, sie will ja keine Waffen. Nehmt ihnen - und lasst uns sehen, was ihr passiert. Nehmt ihnen die Waffen weg. Okay, das wäre sehr gefährlich."

Der Immobilienmogul behauptet seit längerem, dass Clinton das in der Verfassung im Zweiten Zusatz verankerte Recht auf Tragen einer Waffe kassieren wolle. Die Demokratin jedoch macht sich angesichts der grassierenden Schusswaffengewalt in den USA für eine striktere Waffenkontrolle stark.

Trump-Astrologen sind gefragt: Wie sind die einmal mehr vagen Äußerungen Trumps zu deuten?

Trump will sich nicht erklären

Was Trump mit seiner Äußerung vom Freitag genau meinte, war zunächst unklar. Sein Wahlkampfteam reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Aufklärung. Doch Clintons Team reagierte prompt. Bei Trump gebe es "ein Muster, Menschen zu Gewalt anzustacheln", teilte ihr Sprecher Robby Mook mit.

Ob dies nun geschehe, um auf einer Kundgebung Protestler zu provozieren oder nur beiläufig oder sogar als Witz gemeint sei, so handele es sich doch um ein inakzeptables Verhalten von jemandem, der den Job des Oberkommandierenden anstrebe. Sowohl Trump als auch Clinton haben Personenschützer des Secret Service.

Auch im republikanischen Lager stießen die Äußerungen auf Kritik. "Der Secret Service sollte diese Drohung untersuchen" twitterte der Politikberater Stuart Stevens, der 2012 den Republikaner Mitt Romney als Präsidentschaftskandidat beraten hat.

Bekanntes Muster

Seine jüngsten Einlassungen weckten Erinnerungen an eine Kundgebung in North Carolina im August. Dort hatte Trump erklärt, die Wähler könnten nichts tun, wenn Clinton erst einmal Befürworter strengerer Waffengesetze als Richter in den Obersten Gerichtshof berufen habe. Dann schob er mehrdeutig hinterher: "Obwohl - es gibt die Leute des Zweiten Verfassungszusatzes, vielleicht gibt es da doch etwas. Ich weiß es nicht."

Viele Demokraten zeigten sich entrüstet und verstanden Trumps Äußerung als Aufruf zu einem Attentat auf Clinton. Trump wies den Vorwurf vehement zurück und erklärte, er habe die Macht der Wähler gemeint. Das habe jeder im Publikum sofort verstanden.

Der Secret Service hatte entgegen der Gepflogenheiten Stellung zu den Äußerungen bezogen und erklärt, er sei sich des Kommentars bewusst. Es habe mehr als ein Gespräch mit der Wahlkampfmannschaft Trumps wegen der Bemerkung gegeben.