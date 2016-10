"Umkleidekabinen-Gerede" - nicht mehr als das sei auf dem inzwischen berühmten Video von ihm zu hören, sagte Donald Trump in der zweiten Fernsehdebatte. Getan habe er nichts. Jetzt berichten Frauen aber von Übergriffen durch den Kandidaten.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Zwei Frauen haben Donald Trump in der "New York Times" sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Jessica Leeds erzählte, sie habe vor mehr als 30 Jahren neben ihm im Flugzeug in der ersten Klasse gesessen, und nach dem Essen habe Trump sie angefasst.

Es war ein Schock, als seine Hände überall waren“, erinnerte sich die Frau mit den grauen kurzen Haaren und der schwarzen runden Brille. "Er war wie eine Krake, als ob er sieben Arme hätte, und die waren überall." Nur am Oberkörper angefasst zu werden - das hätte sie vielleicht noch hingenommen, "aber als er versuchte, seine Hand unter meinen Rock zu schieben, hat's mir gereicht“. Sie sei aufgestanden und habe den Platz gewechselt.

Angezeigt hat sie Trump nicht. Warum nicht, das erklärte sie der "New York Times" so: Bis in die 1980er-Jahre sei Frauen vermittelt worden, sie seien schuld daran, wenn Männer sich ihnen näherten. "Man hat sich nicht bei den Behörden oder beim Chef beschwert. Man hat sich zusammengerissen und weitergemacht", sagt Leeds.

Die TV-Debatte als Auslöser

Dass sie nun ihr Schweigen bricht, hängt laut ihren Aussagen mit dem zusammen, was Trump in der Fernsehdebatte am Wochenende sagte. Zuvor war ein Video bekannt geworden war, in dem er damit prahlte, er könne alles mit Frauen machen könne, weil er berühmt sei; Er küsse sie auf den Mund küssen und könne ihnen selbst zwischen die Beine fassen.

Beim TV-Duell nun fragte der Moderator Trump, ob er diese Dinge tatsächlich auch getan habe: "Sie sagen, Sie haben diese Dinge nicht getan?" Trumps antwortete zunächst: "Mir sind meine Worte peinlich. Ich habe großen Respekt vor Frauen und sie haben Respekt vor mir." Der Moderator hakte nach: "Haben Sie diese Dinge getan?" "Nein, habe ich nicht", antwortete Trump schließlich. Diese Worte hätten sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt, sagte Leeds.

Rachel Crooks wiederum erzählte der "New York Times", sie habe den Immobilientycoon vor elf Jahren in einem Aufzug des New Yorker "Trump Tower" getroffen. Er habe sie, die damals 22-Jährige, auf den Mund geküsst. Sie habe Trump nie angezeigt, weil sie meinte, als Sekretärin keine Chance gegen ihn zu haben.

Trump beschimpft Journalistin

Trump streitet die Vorwürfe vehement ab. Nichts davon sei wahr. Er beschimpfte die Journalistin der "New York Times" und drohte mit Klagen.

Die Vorwürfe kommen für den Präsidentschaftskandidaten zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Hochrangige Republikaner sagten sich nach Bekanntwerden des Videos von ihm los. Trump kämpft um sein politisches Überleben, und die Republikaner stecken immer tiefer in der Krise.

M. Buttler, ARD Washington

