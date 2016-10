Zwei Wochen noch, dann kommt es zum Showdown - und für Donald Trump sieht es im US-Präsidentschaftswahlkampf nicht gut aus. In den Umfragen liegt er weit hinter Clinton. Doch die Demokraten wissen: Die Wahl ist erst vorbei, wenn die letzte Stimme ausgezählt ist.

Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

"Schlechte Nachrichten für Donald Trump in den Umfragen" - so fangen in den USA mittlerweile seit Wochen Fernsehberichte über den Wahlkampf an. ABC hat zuletzt einen Zwölf-Punkte-Vorsprung für Clinton vor Trump gemessen, im Durchschnitt der Umfragen liegt Clinton etwa neun Punkte vor ihrem Konkurrenten, und die "New York Times" berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Wahl noch gewinnen kann, mit ganzen sieben Prozent.

Da leugnet selbst Kellyanne Conway, die Wahlkampfmanagerin von Trump nicht, dass es Probleme gibt: "Ja, wir liegen zurück." Clinton habe aber auch Vorteile auf ihrer Seite: 66 Millionen Dollar für Wahlwerbung, dazu zwei Präsidenten, eine First Lady und der Vizepräsidenten, die für sie Werbung machten.

Betrug und Täuschung

Was sofort auf eines der zentralen Probleme Trumps hinweist: Er hat eben keinerlei vergleichbare Unterstützung seiner Partei. Die großen Namen auf Seiten der Republikaner haben sich fast geschlossen von ihm abgewandt.

Trump reagiert auf seine ganz eigene Art. Es scheint, als versuche er, seine Gefolgsleute auf die drohende Niederlage vozubereiten, ohne Verantwortung dafür zu übernehmen: "Das ist alles ein großer Betrug. Und ich hoffe nur, dass unsere patriotische Bewegung diese fürchterliche Täuschung überwinden kann."

Tagesthemen 22:15 Uhr, 19.10.2016, Alexander Westermann, WDR







Clinton kämpft nicht mehr nur für sich

Ganz anders das Clinton-Lager: Auch dort liest man die neuesten Umfrage, auch dort weiß man, dass das Rennen so gut wie gelaufen ist. Tatsächlich begann Clinton in den letzten Tagen, ihre Wahlkampfauftritte so zu legen, dass sie auch demokratische Senatskandidaten unterstützen kann. So macht sie etwa in Pennsylvania nicht mehr nur für sich selber Wahlkampf, sondern wirbt für Unterstützung für die Kandidatinnen Deborah Ross und Katie McGinty.

Der Sender CBS interpretiert das als ein Zeichen zunehmenden Selbstbewusstseins, und ein Zeichen dafür, dass Clinton schon vorausschaut. "Wenn sie gewinnt, wird sie mehr umsetzen können, wenn ihre Partei mindestens eine Kammer des Kongresses gewinnt. Es liegt also in ihrem Interesse zu helfen", sagt die Kommentatorin.

Brexit-Abstimmung als Mahnzeichen

Gleichzeitig wissen aber auch die Demokraten, dass die Wahl erst vorbei ist, wenn die letzte Stimme ausgezählt ist, und dass Umfragen nicht dasselbe sind wie Wahlergebnisse. So verweisen beide Seiten, Demokraten und Republikaner, immer wieder darauf, dass bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien bis zum Schluss die Gegner in den Umfragen vorne lagen, und am Ende die Befürworter gewonnen haben.

Für die US-Republikaner ist das ein Hoffnungszeichen - noch sei nicht der Zeitpunkt gekommen, alle Hoffnung fahren zu lassen, sagen sie. Und für die Demokraten ist es eine Warnung: Zu viel Selbstsicherheit kann auch schaden.

US-Wahl in zwei Wochen - Schlechte Prognosen für Trump

R. Büllmann, ARD Washington

