Ehrlichkeit, Berechenbarkeit und Wandel - das sind die Schlagworte in Donald Trumps Programm für die ersten 100 Tage im Weißen Haus - so er denn gewählt wird. Umweltschutz- und Freihandelsverträge sollen auf den Prüfstand, 24 Millionen Jobs will er schaffen.

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Donald Trump hat einen historischen Ort gewählt: Gettysburg in Pennsylvania. Hier hielt der damalige Präsident Abraham Lincoln vor 153 Jahren seine "Gettysburg Address", eine der berühmtesten Reden der amerikanischen Geschichte. Sie ist nur gut zwei Minuten lang. Das Land war nach dem Ende des Bürgerkrieges verwundet und gespalten und der Präsident versuchte, Trost zu spenden und das Land zu vereinen. Lincoln schloss mit den berühmten Worten: "Auf dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, nicht von der Erde verschwinden möge."

"Alles total erfunden"

Donald Trump sprach 20 Mal länger, und von Einigkeit war keine Spur. Er behauptete erneut, beim amerikanischen Wahlsystem gehe es nicht mit rechten Dingen zu. Journalisten würden lügen und die Frauen, die ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt haben, würde er verklagen. "Alles total erfunden, diese Vorfälle haben nie stattgefunden, nie. All diese Lügnerinnen werden nach der Wahl verklagt", sagte er und bekam zustimmenden Applaus.

"100-Tage-Plan" soll 24 Millionen neue Jobs bringen

Donald Trump stellte in Gettysburg seinen "100-Tage-Plan" vor, der "Ehrlichkeit, Berechenbarkeit und Wandel" nach Washington bringen soll. Außerdem versprach er, 24 Millionen neue Jobs in den nächsten Jahren zu schaffen. Wie er das anstellen will? Firmen wie Ford, die Fabriken in Mexiko bauen, müssen hohe Zölle zahlen, wenn sie ihre Autos in den USA verkaufen wollen: "Wir arbeiten mit ihnen zusammen, wir werden nett sein und fair, aber es muss Konsequenzen geben", sagte er vor seinen Anhängern. Familien und Firmen können mit massiven Steuersenkungen rechnen. Das ersparte Geld würde in die Wirtschaft zurückfließen. Unternehmen, die ihr Geld aus dem Ausland wieder in die USA zurückbringen, sollen nur 10 Prozent Steuern zahlen.

Donald Trump behauptete erneut, die amerikanische Wirtschaft liege am Boden. Doch unter Präsident Obama hat sich die Arbeitslosenquote beispielsweise halbiert und liegt jetzt bei fünf Prozent.

"Wir werden unsere eigene Umwelt retten"

Ein weiterer Baustein seines 100-Tage-Plans: Umweltauflagen würden zurückgenommen, die Ölpipeline "Keystone 2" werde gebaut und Milliarden an das UN-Klimaschutzprogramm gestoppt. "Wir werden unsere eigene Umwelt retten", rief er.

Von den elf Millionen illegalen Einwanderern in den USA sollen nur noch diejenigen abgeschoben werden, die ein Verbrechen begangen haben. Trump versprach seinen Wählern, die Grenzen strenger zu kontrollieren: "Tausende Syrer kommen ins Land, von denen wir nicht wissen, wer sie sind", behauptete er. Dabei haben die USA eine der strengsten Sicherheitsüberprüfungen für Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Manche werden bis zu zwei Jahre überwacht, bevor sie amerikanischen Boden betreten dürfen.

Die Zeitungen waren damals übrigens von Lincolns Rede gar nicht begeistert. Die "Harrisburg Patriot News" bezeichnete die "Gettysburg Address" als "dummes Geschwätz". Eine Einschätzung, für die sie sich 150 Jahre später entschuldigte.