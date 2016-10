Das Verhältnis zwischen Donald Trump und den Medien ist zwiespältig: Sie profitieren voneinander - doch es gibt auch viele Konflikte. Die Medien beginnen aber ihre Abhängigkeit von Quoten-, Auflagen und -Klick-Garanten zu überdenken.

Von Ina Ruck, ARD-Studio Washington

Donald Trump beschimpft die Medien, und die Medien sind dennoch fasziniert von ihm. So sehr, dass die meisten US-Sender, -Zeitungen und -Websites ihm seit Beginn des Vorwahlkampfs mehr Sendezeit, mehr Zeilen widmen als jedem anderen Kandidaten. Es gibt keine Regelungen hier für Wahlkampf-Berichterstattung: Niemand zählt nach, wer wie viele Auftritte hatte im Fernsehen, ob ein faires Gleichgewicht besteht. Was zählt, sind Quote und Klicks. Und die bringt Trump.

Aber neulich gab es hier, fast unbemerkt, eine kleine Revolution. Trump hatte in sein neues Luxushotel in der Hauptstadt geladen, er hatte eine Rede angekündigt, mit einer "sehr wichtigen Aussage" zur Frage, ob Obama wirklich Amerikaner sei (eine völlig irrsinnige Verschwörungstheorie, die er immer wieder selbst angeheizt hat - mit der Behauptung, Obama sei im Ausland geboren und deshalb kein Amerikaner). "Birtherism" nennt man das hier. Noch am Tag zuvor hatte Trump sich im Interview mit der "Washington Post" geweigert, diesen Vorwurf zurückzunehmen.

Dementsprechend voll war der Hotelsaal - alle wollten wissen, was Trump denn nun sagen würde. Kabelsender wie CNN hatten eine Live-Sendung geschaltet, zig Kameras waren da. Wer nicht kam, war Trump. Stattdessen trat eine ganze Reihe von Ex-Militärs auf und lobte ihn. Der Kandidat hatte seine kostenlose Werbeshow für sich und sein Hotel - CNN, Fox, MSNBC sendeten ja live.

Ganz am Ende kam Trump doch noch, machte nochmal kräftig Werbung fürs neue Hotel und sagte dann den einen Satz: "Präsident Obama ist in den USA geboren, Punkt." Gleich hinterher schob er eine neue Theorie: "Hillary Clinton und ihr Wahlkampfteam von 2008 haben die Birther-Kontroverse begonnen. Ich habe sie jetzt beendet." Fragen durften nicht mehr gestellt werden.

Einmal zuviel getrickst

"We got played again by the Trump campaign", sagte CNN-Korrespondent John King wütend auf dem Sender - Trump hatte sie wieder alle ausgetrickst: eine halbe Stunde Trump-Live-Werbung, dann eine neue Behauptung, die nicht hinterfragt werden konnte.

Und nun zur kleinen Revolution: Zum ersten Mal haben sich die amerikanischen Journalisten gewehrt. Donald Trump hatte sie auch zu seiner ersten Besichtigung des fertigen Hotels geladen. Wie oft in solchen Situationen gab es eine Pool-Kamera: ein Sender dreht für alle, damit sich nicht alle gegenseitig im Weg stehen, und gibt das Material nachher an alle ab. Man einigte sich darauf, dass ABC die Pool-Berichterstattung macht, Kameramann und Reporterin sollten Trump bei seinem Rundgang folgen. Doch Trumps Leute stoppten die Reporterin: Nur die Kamera dürfe ihm folgen, ohne Reporterin. Ein grober Verstoß gegen die Regeln, nach denen eine redaktionelle Teilnahme gewährt sein muss - es muss ja jemand Fragen stellen können.

Und dann gab es ihn, diesen Moment seltener Einigkeit aller großen Sender: als der Kameramann vom Dreh zurück war, hatte man beschlossen, was man mit den Aufnahmen machen würde. Und tat es gleich an Ort und Stelle: löschen.

Keiner der Sender würde Trumps Hotelspaziergang zeigen. Noch eine Werbesendung ohne die Möglichkeit, kritisch nachzufragen, wollte sich niemand leisten.