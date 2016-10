Trump eröffnet Luxushotel Geschäftsmann oder Politiker?

Und wenn es keine Bühne gibt, dann schafft man sie sich eben selbst. So wie Donald Trump jetzt bei der Eröffnung seines Luxushotels "Trump International Hotel" in Washington.

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Die Frage an der Eingangskontrolle war etwas irritierend: "Medien oder IRS?" IRS ist die amerikanische Steuerbehörde. Nach Aussagen des Sicherheitsmannes halten sich Medien und Besucher vom Finanzamt die Waage. Wenn ich mir die Masse an Medienvertretern anschaue, die an diesem Tag ins Trump Hotel strömten, könnte der Republikaner ein Problem mit der amerikanischen Steuerbehörde habe...

Vielleicht verzögerte sich deshalb die offizielle Eröffnung seines Hotels um fast eine Stunde. Aber das sind nur Spekulationen. Die Botschaft der Trump-Familie, die geschlossen in Washington auftauchte, alles läuft prima! "Schneller fertig und günstiger als geplant" wurde das Luxushotel, verkündete der Präsidentschaftsbewerber stolz. So etwas würde die unfähige Politik eben nicht hinbekommen. Dazu brauche es einen Businessman wie ihn.

Man fragte sich ja schon, wer da im gigantischen Ballsaal stand: Der clevere Geschäftsmann, der weiß, wie man Steuern spart? Der reiche Hotelbesitzer oder der Präsidentschaftskandidaten der Republikaner? Trump hat diese Rollen so mit einander vermischt, dass einem ganz schwindelig wird. Dabei hat er versprochen, er werde den Einfluss der Wirtschaft in Washington ausrotten, die Clinton-Stiftung nennt er eine kriminelle Organisation und selbst? Er nutz schamlos seine Popularität als Politiker-Lehrling aus, um Werbung für seinen Geschäfte zu machen.

Es ist ja nicht das erste Mal. Als Großbritannien für den Brexit stimmte, gab Trump eine Pressekonferenz auf seinem Golfplatz in Schottland. Seinen Wahlkampf in Florida unterbrach er für einen Besuch im Golfressort "Trump National Doral". Dort erzählten Köche, Zimmermädchen und Kellner, wie toll es ist für ihn zu arbeiten. Vor dem Trump Hotel in Washington gab es zur Eröffnung eine Demonstration und Sprechchöre: "Wenn wir keine Gerechtigkeit bekommen, gibt es keinen Frieden."

Laut Gesetz kann Trump übrigens Präsident sein und Vorstandsvorsitzender seiner Trump Firma bleiben. Verboten ist das nicht. Amerikanische Medien vergleichen ihn mit Silvio Berlusconi, der Italien und ein Medienunternehmen leitete (und ebenfalls ein Frauen-Problem hatte). Die Amerikaner sollten sich gut überlegen ob sie am 8. November einen Hotelbesitzer ins Weiße Haus einziehen lassen. Am Ende vermietet der diese Zimmer auch noch.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA