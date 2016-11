Er hat 13 Millionen Follower, doch nun darf er offenbar nicht mehr twittern: Donald Trump wurde die Kontrolle über sein Konto bei dem Kurznachrichtendienst laut "New York Times" von seinen Beratern "entrissen". US-Präsident Obama reagierte erheitert.

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump darf kurz vor der Wahl offenbar nicht mehr selber twittern. Die "New York Times" hatte berichtet, Berater hätten Trump die Kontrolle über sein Konto bei dem Kurznachrichtendienst "entrissen", damit er seine Chancen bei der Wahl am Dienstag nicht mit ungefilterten Anfeindungen schmälert.

"Dann kann er auch nicht mit Atomcodes umgehen"

US-Präsident Barack Obama freute sich bei einem Wahlkampfauftritt für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton in Florida sichtlich über diese Vorlage. "Sie hatten so wenig Vertrauen in seine Selbstbeherrschung, dass sie gesagt haben: Wir nehmen dir jetzt einfach Twitter weg", sagte Obama vor seinem lachenden Publikum. "Wenn jemand nicht mit einem Twitter-Konto umgehen kann, kann er nicht mit den Atomcodes umgehen", fügte Obama hinzu.

US-Präsident Obama zu Trumps "Twitter-Verbot" (unkommentiert)

Donald J. Trump @realDonaldTrump @ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully understand why her former husband left her for a man- he made a good decision. Twitter 28.08.2012 16:54 Uhr via

Trump ist dafür bekannt, Gegner und Kritiker über Twitter in scharfen Tönen anzugreifen oder zu beleidigen. So schrieb er beispielsweise über die "Huffington Post"-Gründerin Arianna Huffington, sie sei unattraktiv: "Ich verstehe gut, warum ihr Ex-Mann sie für einen Mann verlassen hat." Zudem stellte er ganz grundsätzlich die Demokratie in den USA in Frage: "Diese Wahl ist eine Farce und ein Hohn. Wir sind keine Demokratie." Die Liste der Beispiele ließe sich weiter fortsetzen. Trump hat rund 13 Millionen Follower.