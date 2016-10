Wenn du ein Star bist, kannst du dir alles erlauben? Präsidentschaftskandidat Trump erlebt an diesem Wochenende das genaue Gegenteil. Nahezu alle namhaften Republikaner setzen sich von ihm ab. Aber wird das auch Trumps treue Anhänger zum Umdenken bewegen?

Von Julia Böhling, tagesschau.de

"Ich könnte mich auf die Fifth Avenue stellen und jemanden erschießen und würde keinen Wähler verlieren, das ist unglaublich." So beschrieb US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Anfang des Jahres selbst einmal die scheinbar bedingungslose Treue seiner Anhänger. Dass in diesem Satz zumindest ein Fünkchen Wahrheit steckt, zeigten die vergangenen Wochen und Monate: Der republikanische Präsidentschaftskandidat beschimpfte und beleidigte nahezu alles und jeden, der nicht in sein eng gefasstes Weltbild passte.

Zitate von Donald Trump (Teil 1) Mexikaner: "Sie bringen Drogen. Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger. Und einige, nehme ich an, sind gute Menschen", sagte er über mexikanische Einwanderer.



Veteranen: "Er ist kein Kriegsheld. Er ist ein Kriegsheld, weil er gefangen wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen wurden, okay?", sagte er über seinen republikanischen Kollegen John McCain, der während des Vietnamkriegs in Gefangenschaft geraten und gefoltert worden war.

Außerdem machte Trump äußerst umstrittene Vorschläge, welche Maßnahmen er als Präsident umsetzen wolle. So kündigte er beispielsweise an, eine Mauer an der mexikanischen Grenze installieren zu wollen. Auch aus seiner Begeisterung für Folter macht er keinen Hehl: "Ich werde Waterboarding und noch grausamere Foltermethoden einführen."

Überraschende Wende für Trump

Das für viele Erstaunliche: Geschadet hat dieses Gebaren Trump aber so gut wie gar nicht. Im Gegenteil: Nicht wenige Wähler umjubeln den Milliardär dafür, dass er derart auf den Putz haut. Trump ist anders. Er ist laut. Er traut sich was. Trump wirkt authentisch - anders als seine oft aufgesetzt und etwas überheblich empfundene Rivalin Hillary Clinton. Die Menschen, die in Trumps Weltbild passen, fühlen sich aufgewertet und verstanden.

Video bringt Trump in Erklärungsnot

tagesthemen 23:15 Uhr, 08.10.2016, Sandra Ratzow, ARD Washington







Bis vor wenigen Tagen schien es also tatsächlich so, als könne Trump sagen und tun, was er wolle, ohne Schaden zu nehmen. Doch dann richtete sich der Fokus auf das Thema Frauen. Der Milliardär äußerte sich in einer Weise abfällig über das andere Geschlecht, dass es auffiel. Erste Kratzer bekam Trumps Image durch den Fall Alicia Machado: Diese war 1996 zur Miss Universe ernannt worden. Doch als die junge Frau nach der Krönung ein paar Kilo zulegte, bezeichnete Trump sie öffentlich als "Miss Piggy, "fett" und "hässlich". Ein weiterer Spitzname Trumps für Machado mit Blick auf ihre lateinamerikanischen Wurzeln lautete: "Miss Housekeeping".

Erstmals ernsthafte Konsequenzen

Zitate von Donald Trump (Teil 2) Pressefreiheit: "Vielleicht sollten wir damit anfangen, die Pressezulassung einzuziehen", drohte er der "New York Times" wegen ihrer kritischen Berichterstattung.



Muslime: "Die stand da nur und hatte nichts zu sagen. Vielleicht war es ihr nicht erlaubt, etwas zu sagen...", sagte Trump über die Mutter eines vor zwölf Jahren im Irak gefallenen muslimischen US-Soldaten. Die Frau hatte während einer emotionalen Rede ihres Mannes beim Parteitag der Demokraten an dessen Seite gestanden.

Das Team um Hillary Clinton grub die Äußerungen von damals wieder hervor und warf sie Trump in den vergangenen Wochen vor. Das blieb negativ an Trump hängen, brachte ihn aber nicht in ernsthafte Bedrängnis. Bis jetzt. Mit seinen jüngst aufgetauchten sexistischen, vulgären Äußerungen über Frauen scheint Trump den Bogen nun endgültig überspannt zu haben. "Als Star kannst du dir alles leisten, du kannst ihnen zwischen die Beine greifen", sagte Trump vor gut zehn Jahren über sein Verständnis mit Frauen. Das belegen Aufnahmen, die nun wiederentdeckt und veröffentlicht wurden.

Seitdem bricht über Trump etwas herein, was er so in seinem bisherigen Wahlkampf nicht erlebt hat: Sein Verhalten hat ernsthafte Konsequenzen für ihn. So kündigen ihm hochrangige Republikaner öffentlich das Vertrauen auf. Bis Samstag entzogen knapp ein Dutzend Senatoren, ein Dutzend Abgeordnete sowie drei Gouverneure ihrem Kandidaten Trump die Unterstützung. "Cindy und ich werden nicht für Donald Trump stimmen", gab Senator John McCain für sich und seine Frau bekannt.

Mike Pence: "Als Ehemann und Vater war ich empört über die Worte" (Archivbild)

Auch Arnie ist nun gegen Trump

Gegenwind kam auch vom Präsidenten des US-Repräsentantenhauses, dem Republikaner Paul Ryan: "Ich bin angeekelt von dem, was ich heute gehört habe", sagte er. Frauen müssten unterstützt und verehrt werden, erklärte er und zog eine Einladung Trumps zu einem Auftritt in Wisconsin zurück. Die Ex-Außenministerin Condoleezza Rice schrieb bei Twitter und Facebook: "Es reicht! Donald Trump sollte nicht Präsident werden. Er sollte sich zurückziehen."

Der Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger erklärte, zum ersten Mal, seit er 1983 US-Bürger geworden sei, werde er nicht den republikanischen Kandidaten wählen.

Auch Mike Pence, der sich vor wenigen Tagen noch im Fernsehen das Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten bestritt, distanzierte sich von Trump: "Als Ehemann und Vater war ich empört über die Worte und von Donald Trump beschriebenen Handlungen", erklärte Pence nun. "Ich billige seine Äußerungen nicht und kann sie nicht verteidigen."

Unterstützung kam von dem früheren New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani. Es gebe nichts, was einen Rückzug rechtfertige, erklärte dieser. Das sei ein "Wunschdenken der Clinton-Kampagne", fügte er mit Blick auf Trumps Herausforderin Hillary Clinton hinzu.

Ehefrau Melania meldet sich zu Wort

Zitate von Donald Trump (Teil 3) Barack Obama: "Er ist der Gründer des IS. Er ist der Gründer des IS, okay? Er ist der Gründer. Er hat den IS gegründet", sagte er über den aktuellen US-Präsidenten Barack Obama.



Frauen: "Seht euch dieses Gesicht an. Würde jemand dieses Gesicht wählen? Könnt ihr euch das vorstellen, das soll das Gesicht des nächsten Präsidenten sein? Ich meine, sie ist eine Frau, und ich sollte nichts Schlimmes über sie sagen. Aber wirklich, Leute, kommt schon. Ist das euer Ernst?", sagte er über seine Rivalin Carly Fiorina.

In einer eilig aufgenommen Videoerklärung hatte sich Trump in der Nacht zum Samstag entschuldigt und erklärte, er habe Dinge gesagt und getan, die er "bedauere". "Jeder der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin", fuhr er fort und bekräftigte: "Ich habe es gesagt, es war falsch, und ich entschuldige mich". Später machte er klar, dass ein Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur nicht infrage komme.

Auch Trumps Ehefrau Melania meldete zu Wort, mit der Trump zum Zeitpunkt der vulgären Äußerungen im Jahr 2005 gerade frisch verheiratet war. Melania Trump bezeichnete die Sprüche ihres Mannes zwar als "inakzeptabel und anstößig" - zugleich rief sie die Amerikaner aber dazu auf, Trumps Entschuldigung zu akzeptieren, so wie sie das selbst getan habe. Die Äußerungen stünden "nicht für den Mann, den ich kenne", erklärte sie. "Er hat das Herz und den Geist eines Führers."

Melania Trump: "Die Äußerungen stehen nicht für den Mann, den ich kenne."

Der Skandal kommt für Trump zur Unzeit, steht doch heute Abend in St. Louis das zweite TV-Duell der Bewerber um die US-Präsidentschaft an. Trump hatte angekündigt, seine Konkurrentin Hillary Clinton hart angreifen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob ihm das Oberwasser bringen wird. Doch die eigentlich spannende Frage bleibt: Werden es Trumps Anhänger den republikanischen Spitzenpolitikern gleichtun und sich von ihm abwenden - oder ihm weiter treu die Stange halten?

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 08. Oktober 2016 um 23:15 Uhr.