Ein elf Jahre altes Video bringt Donald Trump in Bedrängnis. Darin äußert sich Trump abfällig und sexistisch über Frauen. Führende Republikaner gehen auf Distanz, laden ihn sogar von Wahlkampfveranstaltungen aus. War's das mit der Präsidentschaft?

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Die Aufnahmen entstanden vor elf Jahren in einem Bus. Donald Trump war auf dem Weg zur Fernsehserie "Days of our lives", wo er einen Gastauftritt hatte. Begleitet wurde er von Billy Bush, einem Fernseh- und Radiomoderator, der unter anderem die Show "Access Hollywood" präsentiert. "Als Star kannst Du Dir alles leisten, du kannst ihnen zwischen die Beine greifen", sagt Trump. Das Mikrofon war bereits auf Aufnahme gestellt, was er nicht wusste. "Ich nehm noch ein TicTac, falls ich sie küssen muss", ist er deutlich zu verstehen. Beide werden dann von der Schauspielerin Ariane Zucker empfangen.

Die "Washington Post" veröffentlichte das Video zwei Tage vor der nächsten Fernsehdebatte am Sonntag. Es könnte der Tropfen sein, der ihn endgültig zum Verlierer macht. Die Reaktionen sind blankes Entsetzen. "Das ist schrecklich, er darf nicht Präsident werden", schrieb Hillary Clinton bei Twitter.

Führende Republikaner gehen auf Distanz

Aber auch bei den Republikanern scheint der Geduldsfaden gerissen: Reince Priebus, der Vorsitzende der Republikanischen Partei, schrieb: "Keine Frau sollte jemals so beschrieben werden, niemals." Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, immerhin ranghöchster gewählter Politiker seiner Partei, lud Trump von einer Wahlkampfveranstaltung der Partei wieder aus. "Was ich gehört habe macht mich krank. Ich hoffe Herr Trump behandelt die Angelegenheit mit der notwendigen Ernsthaftigkeit", schrieb er.

Trumps Team im Krisenmodus

Das Wahlkampfteam von Trump sei im Krisenmodus, berichten Insider. Er selbst hat sich halbherzig entschuldigt: "Das waren Umkleidekabinen-Sprüche, eine private Unterhaltung, viele Jahre her. Bill Clinton hat zu mir auf dem Golfplatz viel schlimmere Dinge gesagt. Ich entschuldige mich, sollte ich jemanden beleidigt haben."

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump Frauen beleidigt hat, doch dieser Mitschnitt könnte ihn die Präsidentschaft kosten. Sein Ausspruch "Du kannst ihnen zwischen die Beine greifen", wird als Aufruf zur sexuellen Belästigung gewertet, was einen normalen Angestellten in den USA den Job kosten könnte.

Stürzt Trump über einen Bush?

Der zweite Mann im Bus, Billy Bush hat sich inzwischen entschuldigt. "Es ist mir peinlich. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist elf Jahre her, ich war jung und war dumm, mitzumachen. Es tut mir sehr leid." Billy Bush ist mit dem Bush Clan verwandt. Er ist der Cousin von Jeb Bush, der ebenfalls Präsident werden wollte und in der ersten Runde rausflog. Sollte Trump über diese frauenfeindliche Einstellung am Weißen Haus abprallen, hätte am Ende doch noch ein Bush zu seinem Sturz beigetragen.