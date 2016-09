Bei der US-Wahl zählt jede Stimme. Republikaner und Demokraten versuchen deshalb, auch in Deutschland wohnende Wähler zu mobilisieren. Doch vor allem Trump-Fans haben es nicht leicht - sie fühlen sich, als hätten sie "eine Zielscheibe auf den Rücken".

Von Jan Philipp Burgard, WDR

In Deutschland einen bekennenden Trump-Unterstützer zu finden, ist fast so schwierig, wie in Dortmund einen Schalke-Fan aufzutun. Thomas William Leiser ist solch ein äußerst seltenes Exemplar. Der 69-jährige gebürtige Texaner, der vor acht Jahren aus beruflichen Gründen nach Deutschland zog, ist Präsident der Republicans Overseas Germany, der Deutschland-Filiale der Republikanischen Partei. In dieser Funktion versucht er, in der Bundesrepublik lebende Amerikaner für Donald Trump zu begeistern und sie zur Briefwahl zu bewegen.

Um die Registrierung zur Wahl zu vereinfachen, stellen die Republicans Overseas ein Online-Portal zur Verfügung. Von dem TV-Duell erhofft Leiser sich eine mobilisierende Wirkung. "Trump hat die Chance, sich vor einem sehr großen Publikum seriös und souverän zu präsentieren, so wie man es von einem US-Präsidenten erwartet", sagt Leiser.

Trump-Fans behalten ihre Meinung für sich

Bisher ist von einer Trump-Euphorie in Deutschland wenig zu spüren. Leiser hat dafür eine einfache Erklärung: "Nur wenige republikanische Wähler offenbaren sich. Wer sich in Deutschland zu Trump bekennt, klebt sich eine Zielscheibe auf den Rücken. Amerikaner, die hier für Anwaltskanzleien oder Versicherungsunternehmen arbeiten, behalten ihre Sympathien für den Kandidaten lieber für sich, um ihr gutes Geschäftsklima nicht zu gefährden."

Leiser weiß, wie es sich anfühlt, eine solche "Zielscheibe auf dem Rücken" zu tragen. Er vertritt die republikanische Partei bei Podiumsdiskussionen in ganz Deutschland. Dort fliegen ihm die umstrittenen Äußerungen seines Kandidaten zu Muslimen, Mexikanern oder Merkel wie Pfeile um die Ohren. "Ich teile nicht alle Positionen Trumps. Aber ich teile zum Beispiel seinen Einsatz für weniger Regulierung der Wirtschaft", sagt Leiser.

Thomas Leiser trifft mit seinen politischen Ansichten auf wenig Verständnis in Deutschland.

Verbale Attacken haben Tradition

Außerdem hätten zugespitzte Thesen und harte Angriffe auf den politischen Gegner in US-Präsidentschaftswahlkämpfen eine lange Tradition: "Schon US-Präsident John Adams nannte seinen Herausforderer Thomas Jefferson einen 'gottlosen Feigling'. Dagegen ist es von Trump doch fast harmlos, von der 'betrügerischen Hillary' zu sprechen."

Doch Trump hat auch schon deutlich schwereres Geschütz aufgefahren. Kürzlich forderte er etwa, die Personenschützer seiner Konkurrentin zu entwaffnen und zu schauen, "was mit ihr passiert". Diese Äußerung wurde von manchen Medien als Aufruf zu Gewalt interpretiert.

Clinton ebenfalls hart im Ton

Hillary Clinton gibt sich zwar insgesamt seriöser und präsidialer, doch auch sie griff Trump bereits scharf an. "Er ist dabei, der beste Rekrutierer für den IS zu werden", sagte Clinton als Reaktion auf Trumps Forderung nach einem Einreiseverbot für Muslime. Die Hälfte von Trumps Anhängerschaft nannte sie einen "erbärmlichen Haufen".

Der US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 hat gute Chancen, als größte politische Schlammschlacht aller Zeiten in die Geschichte einzugehen. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, dass Trump und Clinton laut Umfragen bereits jetzt die unbeliebtesten Kandidaten sind, die es in den USA je gab.

Auch Demokraten mobilisieren

Beret Roots hofft, dass Hillary Clinton das TV-Duell nutzt, um ihr Image zu verbessern. Roots ist Vorstandsmitglied bei den Democrats Abroad, der Deutschland-Organisation der Demokratischen Partei. "Ich hoffe, dass Clinton endlich mit eigenen Argumenten punktet. Bisher unterstützen viele Wähler sie nur, um Trump zu verhindern", sagt die 30-Jährige. Besonders bei den in Deutschland lebenden US-Wählern hat sie einen Mangel an Enthusiasmus festgestellt. Bei den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten stimmten hierzulande 2103 von 2901 Wählern (72,49 Prozent) für Bernie Sanders statt für Clinton.

Glaubwürdigkeitsproblem?

"Das Hauptproblem von Clinton ist ihre Glaubwürdigkeit", sagt der Markenexperte Gregor Busch. Er berät Unternehmen und Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Showgeschäft im Bezug auf ihre öffentliche Wahrnehmung. "Clinton hat mehrfach den Eindruck entstehen lassen, sie vertusche etwas. Ein Beispiel sind dienstliche E-Mails, die sie als Außenministerin über einen privaten Server laufen ließ. Auch dass ihr Wahlkampfteam nach ihrem Schwächeanfall am 11. September zunächst gesagt hatte, sie sei dehydriert und überhitzt gewesen, aber später einräumen musste, dass sie eine Lungenentzündung hat, war nicht gerade vertrauensbildend", erklärt Busch. Das TV-Duell biete ihr eine Möglichkeit, sich endlich als aufrichtig und menschlich zu präsentieren.

Laut "New York Times" hat sich Clinton intensiv auf die Debatte vorbereitet. Ihr Team habe sogar Trumps Ghostwriter Tony Schwartz angeheuert, um neue Angriffspunkte ihres Gegners zu entdecken.