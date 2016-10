"Tiny Houses" - also Kleinsthäuser - sind der letzte Schrei in den USA. Denn die Dinger sind umweltverträglich und aufs Wesentliche reduziert. Das müsste eigentlich eher linke, progressive Menschen ansprechen. Dachte zumindest unsere Korrespondentin beim Ortstermin in Florida.

Von Ina Ruck, ARD-Studio Washington

Der neuste Wohntrend hier: "Tiny Houses", passend zur ebenfalls angesagten neuen Bescheidenheit, dem "Downsizing". Also: Mit wenig auskommen, auf kleinem Raum glücklich sein, die Umwelt schonen und dabei auch noch cool sein. Wobei - so neu ist es auch wieder nicht, es gibt ja sogar schon eine Fernsehsendung über "Tiny Houses". Die hat wohl dazu beigetragen, dass überall im Land neue dieser Häuschen entstehen. Wir haben uns bei Orlando in Florida einen "tiny house workshop" angeschaut: An einem Wochenende lernen die Teilnehmer auf dem Gelände einer Farm, wie sie mit eigenen Händen in drei Monaten so ein Haus bauen können. Kosten pro Haus: Ab 25.000 Dollar.

Weniger ist mehr: "Tiny Houses" sind in den USA voll im Trend. Innenansicht eines "Tiny House"

Wir waren allerdings nicht so sehr wegen der Häuser dort, sondern weil wir im Swing State Florida mit progressiv denkenden, umweltbewussten und politisch eher links stehenden Leuten reden wollten - und hofften, sie dort zu finden. Typisches Schubladendenken, wie immer falsch. Ich bin in meine eigene Klischee-Kiste gefallen: Die 40 Teilnehmer waren bunt gemischt, es gab Trump-Wähler ebenso wie Bernie-Fans und total unpolitische Leute.

Den eher linken Bernie-Anhängern haben wir dennoch unsere Fragen gestellt - und die Antworten deckten sich mit dem, was wir auch anderswo in Florida gehört hatten: Viele planen noch immer, den Namen "Bernie Sanders" auf den Wahlzettel zu schreiben, weil sie ihre Stimme nicht Hillary Clinton geben wollen. Manche sagten allerdings, sie würden mit der Entscheidung bis ganz kurz vor der Wahl warten: "Wenn es dann noch immer knapp ist und Trump echte Chancen hat, dann wähle ich wohl oder übel Clinton", sagt zum Beispiel Nik Dee, ein Musiker aus Orlando.

Und genau das ist jetzt die größte Gefahr für Clintons Wahlkampf: Wenn die Umfragen ihren Wahlsieg vorhersagen, bleiben vielleicht diejenigen zu Hause, die sie ohnehin nur als "kleineres Übel" wählen würden.

Im Bauen vereint: Clinton- und Trump-Anänger beim "Tiny House Workshop"

Beim Workshop übrigens hat niemand über Politik geredet, die Trump-Leute und die Sanders-Fans haben gemeinsam Wände eingezogen. Auch, als wir unsere Fragen stellten, ergab sich unter den Leuten keine weitere Diskussion. Ich hatte den Eindruck, dass sie alle beschlossen hatten, die unterschiedlichen politischen Ansichten einfach zu ignorieren - und lieber gemeinsam das Hausbauen zu lernen. Richtig so.

Die kleinen Häuser übrigens stehen alle auf Rädern, weil sie dann als Wohnwagen gelten und keiner Baugenehmigung bedürfen. Später haben wir noch eine Frau besucht, die seit zwei Jahren in so einem Haus lebt, Dorian. Sie sagt, dass die Räder doch ganz praktisch seien: "Wenn Trump gewählt wird, fahre ich mein Haus nach Kanada."

